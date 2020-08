vor 17 Min.

Renaissance gepaart mit E-Gitarre bei "Musica Ahuse"

Plus Die „Capella de la Torre“ begeistert Publikum bei „Musica Ahuse“

Von Ernst Mayer

Die „Capella de la Torre“ ist für die Konzertreihe „Musica Ahuse“ nach zahlreichen Auftritten mit Renaissancemusik in der Klosterkirche Auhausen geradezu zu einem Synonym geworden. Ein Ensemble, das in dem romanischen Gotteshaus dem Instrumentarium und den Programmen nach die authentische Musik des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit leidenschaftlich und vielseitig lebendig werden lässt, wartet immer wieder mit thematisch variierenden Programmen auf.

Bei dem nach den pandemischen Einschränkungen glücklicherweise wieder möglichen Konzert mit Zuhörern wagte sie gar ein kritisches Experiment mit einem modernen Instrument und warfen die Frage auf: „Wie passen eine E-Gitarre und Musik der Renaissance zusammen? Entstehen neue Klänge durch die Kombination von Schalmei, Posaune und Dulzian mit elektronischen Klängen?“

Vermischung von Renaissance und heutigen Klangwelten

Der E-Gitarrist und Soundkünstler David Becker und die Mitglieder der „Capella de la Torre“ begaben sich unter Leitung von Katharina Bäuml gemeinsam auf die Vermischung der Renaissance-Musik mit heutigen Klangwelten. Dabei stand ein Thema im Mittelpunkt: „Fortuna Desperata“, die römische Schicksalsgöttin, die die Menschen in ihren Bann zog, weil sie glaubten, dass ihr Leben von Fortuna bestimmt würde. Die unbekannten und unvorhersehbaren Ereignisse des Lebens verglichen die Musiker mit dem auf- und abrollenden Glücksrad oder dem wechselhaften Füllhorn des Lebens.

In der Kombination von Klängen weit entfernter Musikwelten entstand ein Konzert in überraschender Form, in dem eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart geschlagen werden sollte. Die zahlreichen Lieder in unterschiedlichen Sprachen gestaltete die Sopranistin Margaret Hunter mit heller Stimme und treffendem Sprachklang.

Geniale Zupf- und Apreggiotechniken

Es begann mit Tylmann Susatos „Ronde Mille Ducas“, eines der bekanntesten Komponisten des 17. Jahrhunderts. Dass sich in diesem Konzert das gewohnte klangliche Erscheinungsbild des Ensembles veränderte, zeigte sich, als die E-Gitarre in improvisatorischer Weise die Führung übernahm. Sie füllte den Klang des mittelalterlichen Instrumentariums mit den elektronischen Finessen des Verstärkers auf, an den auch die Laute (Johannes Vogt) angeschlossen wurde.

Da veränderte sich der natürliche Klang des Ensembles in einen „Sound“, dem Gitarrist Becker Synkopen in den Rhythmus des „Chi passa per sta strada“ des Filippo Azzaiolo. einmischte. Sehr anrührend und romantisch wirkte das Zusammenspiel von E-Gitarre und E-Laute in einem „Passamezzo“, wobei die E-Gitarre elektronische Effekte als Verzierungen einsetzte, die Laute durch geniale Zupf- und Arpeggiotechniken glänzte.

Unverzichtbar war der gewohnt professionelle Umgang des Schlagzeugers Peter A. Bauer mit Dschembe, Rahmentrommeln und einem Arsenal an Rhythmusinstrumenten.

Kirche mit diffiziler Akustik

Die Oboen und Schalmeien konnten von der Lautstärke her mit den verstärkten Saiteninstrumenten mithalten, doch mussten sich der Dulcian, die Orgel und sogar die Posaune verdrängt vorkommen. Hier liegt das Problem des Instrumentenmixes, das den Spielern und dem kräftig applaudierenden Publikum allerdings viel Spaß bereitete.

Wenn es nicht in einen „Mittelalter-Rock“ verfallen möchte, muss man zu einer vom Zuhörerraum aus gesteuerten Verstärkerregelung raten, zumal die Kirche eine sehr diffizile Akustik besitzt. Die Zuhörer nahmen dieses ungewöhnliche Konzert gerne und mit viel Beifall an und erklatschten sich noch Zugaben.

Lesen Sie auch:

Themen folgen