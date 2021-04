Rentner bei Unfall in Auhausen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einem Auhausener Hofgelände wird ein Rollstuhlfahrer schwer verletzt.

Am Freitagnachmittag ist in Auhausen ein 86-Jähriger mit seinem elektrisch angetriebenen Krankenfahrstuhl verunglückt. Der Mann war laut Polizeibericht auf einem fremden privaten Hofgelände unterwegs und stürzte dabei versehentlich von einer Kante auf das ungefähr eineinhalb Meter tiefer gelegene Gelände eines Nachbarn. Der Mann verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Gunzenhausen geflogen werden. Gegen die Grundstücksbesitzerin wird wegen fehlender Absturzsicherung an der Unfallstelle ermittelt. (pm)

Lesen Sie auch: