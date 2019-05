Rentnerin macht sich nach Unfall aus dem Staub

Der Gemeinderat Ehingen beschließt einstimmig, nicht am Arbeitskreis Almarin teilzunehmen. Über welche Themen die Räte noch diskutierten.

Paula Print

Paula freundet sich mit den Krippenkindern an

Unsere Zeitungsente besucht den Kneipp-Kindergarten in Hainsfarth und schaut sich zusammen mit den Kindern die neu gestaltete Außenanlage an. Was Paula alles erlebt hat