Rentnerin wird in Nördlingen Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

In einem Supermarkt wurde einer Frau in Nördlingen ihr Geldbeutel gestohlen.

Eine Frau hatte ihren Geldbeutel in Nördlingen im Einkaufswagen abgelegt. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer Nördlingerin ist am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Augsburger Straße der Geldbeutel entwendet worden. Diesen hatte die 82-Jährige laut Polizeiangaben zuvor in dem Wagen abgelegt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter 09081/29560 zu melden. Der Schaden beträgt rund 55 Euro. (pm)

