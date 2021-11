Resbürg

10.11.2021

In Riesbürg wird das Wasser teurer

Die Kosten für Wasser werden in Riesbürg höher. Für einen Drei-Personen-Haushalt sind das etwa 45 Euro im Jahr.

Plus Der Kubikmeterpreis in der Gemeinde steigt im kommenden Jahr auf 2,99 Euro. Zudem soll sich Digital etwas tun. Neben einer einem neuen Website-Design soll es eine Bürger-App geben.

Von Bernd Schied

Die Gemeinde Riesbürg will im kommenden Jahr rund 1,33 Millionen Euro in verschiedene Vorhaben investieren. Der größte Posten dabei sei die Erschließung des Gewerbegebiets Lerchenäcker im Ortsteil Pflaumloch mit einem Betrag von 800.000 Euro, erklärte Bürgermeister Willibald Freihart bei der Vorberatung des Finanzhaushalts für 2022 im Gemeinderat. 130.000 Euro plane die Kommune für die Sanierung des sonderpädagogischen Bildungszentrums „Stauferschule“ in Bopfingen ein, wo Riesbürg Mitglied im Schulverband ist. Jeweils 100.000 Euro sehe die Verwaltung für den allgemeinen Grunderwerb und die Anschaffung eines Notstromaggregats vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen