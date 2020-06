12:00 Uhr

Restaurant Kleibls: Wohlfühlort im Schatten des Daniels

Das Nördlinger Restaurant Kleibls am Daniel will Wohlfühlort und Wohnzimmer sein für seine Besucher. Restaurantleiterin Corinna Wolf kümmert sich dabei um die Bewirtung der Gäste.

Plus Seit nunmehr vier Jahren gibt es das Kleibls an der Nördlinger Hallgasse. Heimische Produkte, Wohnzimmer-Atmosphäre und ausgefallene Gerichte sind das Konzept des Restaurants.

Von David Holzapfel

Gut bürgerlich will man nicht sein, im Kleibls am Daniel. Das unterstreicht auch das Interieur: braune Ledercouches, indirekte Beleuchtung, in der Mitte ein moderner Kamin. Weniger Gasthaus, mehr Wohnzimmer. „Wie daheim also“, sagt Corinna Wolf. Die 27-Jährige ist hier Restaurantleiterin und damit unter anderem zuständig dafür, dass die Gäste bewirtet werden und die Getränkelager voll sind. „Ein Besuch bei uns soll sich wie ein Heimkommen anfühlen.“

„Moderne Küche“ ist das Konzept, das Küchenchef Thorsten Kleibl zusammen mit seinem Team verfolgt. „Wir sind durchaus experimentierfreudig“, sagt Wolf. So finden sich auf der Speisekarte auch Gerichte wie Zitronensorbet auf Chiapudding mit Cantuccini-Crumble, Ziegenkäse gefüllt mit Preiselbeeren im Engelshaar gegrillt oder Sepia-Curcuma-Ravioli mit Rauchlachs und Ricotta gefüllt. Viele Ideen bringt das Team aus Urlauben mit. „Wenn ich in Italien zum Beispiel ein ausgefallenes Pastagericht probiert habe, kochen wir das im Restaurant dann nach“, sagt Wolf.

Regionale Produkte, ausgefallene Gerichte

Auch ein Teil der Restaurant-Philosophie: so viel selbst herstellen, wie irgend möglich. Zum Essen wird frisch gebackenes Brot gereicht, die Pasta stammt aus der hauseigenen Manufaktur. Auch Ketchup und Limonaden sind selbst gemacht. „Ich glaube, das einzige, was wir noch nicht selbst machen, sind die Pommes“, sagt Wolf. „Die machen immer so eine Sauerei.“

Seine Zutaten bezieht Küchenchef und Inhaber Thorsten Kleibl überwiegend regional. Die Eier kommen von Betrieben aus Löpsingen, die Kartoffeln von einem Bauernhof aus Schwörsheim und auch das Fleisch stammt von regionalen Metzgereien. „Uns ist es wichtig, natürliche Zutaten und keine Geschmacksverstärker zu verwenden“, sagt Wolf.

Wolf: "Nicht erst ewig fragen, wer welche Allergien hat oder welchen Wein trinkt"

Seit nunmehr vier Jahren hat das Kleibls seinen Standort an der Hallgasse in Nördlingen, im Schatten des Daniels. Zuvor existierte das Restaurant in ähnlicher Form ein paar Straßen weiter, damals unter dem Namen „Alte Wache“. „Viele Stammgäste kennen uns seit Jahren“, sagt Wolf. „Da muss ich nicht erst ewig herumfragen, wer welche Allergien hat oder welchen Wein trinkt.“ Die Leute würden sich im Restaurant zu Hause fühlen.

Küchenchef Thorsten Kleibl ist gebürtiger Rieser, kommt ursprünglich aus Fremdingen. In seiner fast 30-jährigen beruflichen Laufbahn arbeitete er für mehrere namhafte Restaurants; in St. Moritz kochte er im „Chasellas“, nach einer Station im Schwarzwald war er Souschef im Münchner „Hunsingers Bouillabaisse“, bevor er im Jahr 2010 beruflich nach Nördlingen kam.

Corona-Krise hat auch im Kleibls Spuren hinterlassen

Ob die Corona-Krise auch im Kleibls ihre Spuren hinterlassen hat? „Natürlich, aber wir wollen nicht jammern“, betont die Restaurantleiterin. Die Arbeitsweise an sich sei eben eine ganz andere als sonst gewesen. Bereits eine Woche nach Schließung hatte das Restaurant einen Lieferdienst eingerichtet: Essen in Pappschachteln, statt sorgfältig auf dem Teller angerichtet. „Manchmal haben wir uns schon ein bisschen wie in der Kantine gefühlt“, sagt Corinna Wolf und lacht.

Ein Familienbetrieb ist das Kleibls per Definition nicht; neben Restaurantleiterin Wolf und Küchenchef Kleibl arbeitet auch dessen Frau Andrea im Betrieb, sie kümmert sich unter anderem um die Buchhaltung. „Ich würde sagen, dass wir ein Freundschaftsbetrieb sind“, sagt Wolf. Nicht nur für ihre Gäste, auch für sie sei das Restaurant so etwas wie ein zweites Zuhause.

