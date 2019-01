vor 34 Min.

Rettungseinsatz am neuen Nördlinger Hotel

Die Nördlinger Feuerwehr muss am Freitag einen Hotelgast aus seinem Zimmer bergen.

Rettungseinsatz am neuen 2nd Home Hotel am Luntenbuck Freitagnachmittag: Ein Hotelgast musste aus einem Zimmer im zweiten Stock mit der Drehleiter der Feuerwehr und einer Krankentrage an der Außenwand des Gebäudes nach unten transportiert werden, weil er offenbar nicht mehr in der Lage war, selbst den normalen Weg über die Treppe oder dem Aufzug zu nutzen.

Rettungsdienst alarmiert die Feuerwehr

Zuvor war vom Hotel der Rettungsdienst alarmiert worden, der die Feuerwehr um Unterstützung bat. Der Mann wurde an Ort und Stelle vom Roten Kreuz versorgt und danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Wahlkampfveranstaltung war gerade beendet

Die Hotelleitung machte mit Rücksicht auf die Privatsphäre des Gastes keine Angaben zu dem Fall. Kurz vor dem Vorfall war die Wahlkampfveranstaltung der Nördlinger PWG zu Ende gegangen. Zum Zeitpunkt der Rettung befanden sich deshalb sehr viele Personen auf dem Hotel-Gelände. bs/vmö

Themen Folgen