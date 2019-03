Revision im Nördlinger Strohmann-Prozess

Plus Rund ein Jahr nach der Verurteilung eines Nördlingers und seinem Anwalt wird das Urteil von einer höheren Instanz überprüft: dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Gut ein Jahr liegt der sogenannte Strohmann-Prozess gegen einen Nördlinger Geschäftsmann und dessen Anwalt zurück. Der Vorsitzende Richter des Augsburger Landgerichts, Wolfgang Natale, hatte die beiden Hauptangeklagten im März 2018 der Insolvenzverschleppung und des vorsätzlichen Bankrotts eines Nördlinger Betriebs schuldig gesprochen. Ein dritter Beteiligter, der als Geschäftsführer eingetragen war, ohne als Chef zu agieren, sondern nur als Strohmann diente, wurde am zweiten Prozesstag wegen geringer Schuld und gegen Auflagen aus dem Gerichtssaal entlassen, sein Verfahren wurde eingestellt.

Nördlinger Strohmann-Prozess: Urteile noch nicht rechtskräftig

Der vorbestrafte, inzwischen 61-jährige Hauptangeklagte, wurde zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Gegen den Anwalt verhängte der Richter eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung. Außerdem sollte er 57.600 Euro zurückzahlen, die dem Richter zufolge über seine Kassen gelaufen waren. 15.000 Euro zusätzlich sollten an gemeinnützige Einrichtungen gehen. Die Urteile sind noch immer nicht rechtskräftig.

Sowohl der Anwalt des 61-Jährigen, Thorsten Junker aus Augsburg, als auch der Verteidiger des mitangeklagten Juristen, Florian Engert, sind in Revision gegangen. Bei diesem Rechtsmittel wird nicht der eigentliche Fall noch einmal untersucht, sondern ein Stab an wissenschaftlichen Mitarbeitern der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe prüft das Urteil und das Protokoll formal. Dann entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH).

Engert sagte bereits während der Verhandlung 2018, dass es keine Benachteiligung der Gläubiger gegeben habe und dass der Jurist nicht davon ausging, dass das Begleichen einer offenen Rechnung etwas Unrechtes sei. Dem angeklagten Rechtsanwalt aus dem Donau-Ries-Kreis wurde vorgeworfen, dass er half, Gelder beiseitezuschaffen und die Belege dafür in besonderen Akten aufbewahrte, die geschützt und deshalb nicht einsehbar waren.

Junker, der Verteidiger des Hauptangeklagten, argumentierte, dass sein Mandant kein faktischer Geschäftsführer gewesen sei, er habe das „Zepter nicht in der Hand gehabt“. Auch die Zahlungsunfähigkeit des Betriebs habe nach der Auffassung Junkers nicht vorgelegen. In der Revision wird unter anderem bemängelt, dass der Vorsitzende Richter einen Beweisantrag ablehnte, der zeigen sollte, dass die Firma liquide war. Beide Verteidiger erhoffen sich von der Revision, dass die Urteile aufgehoben und vor einer anderen Kammer in Augsburg neu verhandelt werden.

Generalbundesanwalt hat sich der Revision angeschlossen

Staatsanwältin Simone Bader sagte vor gut einem Jahr über den 61-jährigen Hauptangeklagten , dass er „reichlich unbeeindruckt“ von einer Strafe sei und sprach von einer „hohen kriminellen Energie“. Auch sie hatte Revision eingelegt, zog diese aber nach Angaben der Staatsanwaltschaft Augsburg wieder zurück.

Der 61-jährige Nördlinger saß bereits eine Gefängnisstrafe ab. In seiner offenen Reststrafe soll er die Straftaten begangen haben, wegen derer er sich im März 2018 erneut vor Gericht verantworten musste. Diverse Zeugen aus der Nördlinger Gastro-Szene sagten aus.

Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat sich nach Angaben von Verteidiger Engert der Revision angeschlossen, ein entsprechendes Schriftstück soll bald vorliegen. In den nächsten Wochen wird sich dann der BGH weiter mit dem Strohmann-Prozess beschäftigen.