Rezepte für eigenen Weihnachtsmarkt im Zuckerguss-Magazin

Plus Im neuen Zuckerguss-Magazin sind wieder einige Hobby-Bäckerinnen aus dem Ries vertreten. Uns haben sie ihre Geheimtipps verraten.

Von David Holzapfel und Jan-Luc Treumann

Seit nunmehr 22 Ausgaben gibt es den Zuckerguss – das Back-Magazin unserer Zeitung. Auch diesmal haben es mehrere Bäckerinnen aus dem Ries ins Magazin geschafft. Sie verraten ihre Backtipps.

Eine der Bäckerinnen ist Erna Aumiller aus Hohenaltheim. Die 35. Sorte Plätzchen hat sie gerade gebacken, wie sie am Telefon verrät – und Schluss ist noch lange nicht. Im vergangenen Jahr waren es 46 Sorten. Normalerweise verkauft sie die auf dem Weihnachtsmarkt in der Gemeinde, doch der fällt dieses Jahr aus. Das Backen aber nicht, wie Aumiller sagt. Für das Heft hat sie ein Rezept zu Spekulatius-Makronen eingeschickt. „Da bin ich in der Not drauf gekommen“, sagt die 67-Jährige. Als sie vor einiger Zeit eine Einladung bekam, mit der sie nicht gerechnet hatte, stand sie vor dem Problem, was sie machen könne. Zutaten waren kaum noch im Haus.

Die Nüsse der Makronenmasse werden mit Spekulatius ersetzt

Doch ihr Mann, der Spekulatius liebt, brachte sie auf eine Idee. Sie zermahlte den Spekulatius und ersetzte damit die Nüsse in den Makronen. Schwupps, noch den Zucker reduziert, und heraus kamen leckere Makronen. „Die Masse ist wunderbar auf den Oblaten geblieben und die haben richtig gut geschmeckt. Ich probiere immer mal wieder etwas Neues aus“, schildert Aumiller.

Wenn die Menschen aus dem Ort Aumiller die Plätzchendosen zum Füllen bringen, dann schichtet sie die verschiedenen Sorten im Schachbrettmuster auf: „So sieht man, welche Sorten man zur Auswahl hat.“

Margit Webers Tipp ist eine Kombination aus zwei Rezepten

Süß mag es auch Margit Weber aus Holheim. Sie hat es mit einer Eigenkreation in den Zuckerguss geschafft. Ihre Ananas-Sahne-Torte ist eigentlich eine Mischung aus zwei Rezepten, wie die 57-Jährige sagt. Sie kombinierte kurzerhand eine Diplomaten- mit einer Ananastorte. Das Backen begleitet die Holheimerin schon, seit sie denken kann. Auch bei ihrer Arbeit als Kindergärtnerin steht sie gerne in der Küche.

„Wir haben in diesem Jahr schon zusammen Plätzchen gebacken“, sagt sie. In der diesjährige Weihnachtsausgabe des Zuckerguss-Magazins gibt es, auch bedingt durch die Pandemie, zusätzliche Rezepte für den „Weihnachtsmarkt zu Hause“. Das hat die 37-jährige Julia Preventis aus Löpsingen dazu bewogen, eines ihrer Lieblingsrezepte einzusenden: den Apfelstrudel. „Es ist kein wahnsinnig aufregendes Rezept, aber für mich ist es Heimat“, sagt sie.

Den Teig für den Apfelstrudel dünn ausrollen, rät Preventis

Preventis ist sozusagen Wiederholungstäterin. Es ist bereits das zweite Mal, dass sie es in unser Back-Magazin geschafft hat. Und damit nicht genug: Auch ihre Kinder und ihre Mutter haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich Rezepte eingesendet. „Das Backen liegt in unserer Familie, meine Kinder helfen mir gerne“, sagt Preventis. Ob sie noch einen Tipp für den perfekten Apfelstrudel hat? „Den Teig hauchdünn ausrollen.“

Ebenfalls mehrfach hat es Sandra Beck aus Holheim in das Magazin geschafft. In diesem Jahr ist sie mit Kartoffellebkuchen vertreten. Dafür werden Kartoffeln klein gedrückt oder gestampft und unter anderem mit einer schaumigen Masse aus Eiern und Zucker verrührt. Diese Zutaten kommen auf die Oblaten. Nach dem Backen, wenn die Lebkuchen abgekühlt sind, werden sie dann noch mit Schokolade bestrichen.

