Antigen-Tests werden kostenpflichtig: Das BRK schließt seine Teststationen

Plus Ab dem 11. Oktober gelten neue Test-Regeln. Wo im Ries noch getestet wird und was die Schnelltests kosten sollen.

Von Lisa Gilz

Ab dem 11. Oktober gelten im Ries neue Test-Regeln: Wer sich testen lassen will, muss zahlen. Außerdem ist das Corona-Testzentrum nach Monheim umgezogen. Die Teststation der Bäuerle Ambulanz bietet ab Montag noch Schnelltests an, die normalen PCR-Tests werden nur auf Anweisung des Gesundheitsamts oder aufgrund der beruflichen Tätigkeit im Gesundheitssektor durchgeführt. Was sollen die Antigen-Tests kosten und wer macht mit dem Testen weiter?

