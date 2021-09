Arbeitsagentur verzeichnet im September wieder weniger Arbeitslose im Ries

Derzeit sind 706 Menschen ohne Arbeit, 69 weniger als vor einem Monat. Der Arbeitsmarkt entspannt sich wieder.

Die Arbeitslosigkeit im Ries ist im September gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,2 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im August, wie die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Derzeit seien 706 Menschen ohne Arbeit, 69 weniger als vor einem Monat. Im Vergleich zum Vorjahr seien deutlich weniger Arbeitslose gemeldet. So lag im September 2020 die Arbeitslosenquote noch bei 2,5 Prozent und 73 Personen mehr waren ohne Job.

„Das Ende der Sommerferien und damit auch der Haupturlaubszeit in unserer Region bewirkte auch dieses Jahr einen saisonüblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Das stärkste Minus verzeichnen wir bei den jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Viele haben sich zum September in eine Ausbildung oder Berufstätigkeit abgemeldet“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth zur aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt. Weiter führt er aus: „Derzeit sind 110 Jugendliche arbeitslos gemeldet; 21 weniger als im August . Für den Oktober erwarten wir eine Fortsetzung der Entwicklung, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden.“

Arbeitsagentur gibt Arbeitslosenzahlen für September 2021 bekannt

Im September haben sich laut der Mitteilung 247 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 114 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 309 die Arbeitslosigkeit beenden, 119 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Von den 706 arbeitslos gemeldeten Personen waren 400 (minus 83 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 306 (plus 14 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Donau-Ries gemeldet.

Im September wurden 92 neue Arbeitsstellen gemeldet, acht weniger als im August. Im Vorjahresvergleich verzeichnet die Agentur ein Plus von 25 Stellen. Arbeitssuchende könnten aus 521 freien Arbeitsstellen wählen. Dies seien elf weniger als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 98 bzw. 23,2 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Gesucht würden aktuell Arbeitskräfte besonders in den Bereichen: Verkauf, Maschinen- und Anlagenführung, Berufskraftfahrer Lagerwirtschaft, Sanitär-/Heizungs-/Klimatechnik, Gesundheits- und Krankenpflege, Metallbearbeitung, Holz-/Möbel-/Innenausbau, Bauelektrik und Schweißtechnik.

Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt sich wieder

Auch im gesamten Landkreis hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt. Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis Donau-Ries gesunken und liegt aktuell bei zwei Prozent. Im Vormonat lag sie bei 2,2 Prozent und vor einem Jahr bei 2,3 Prozent. Aktuell seien 1628 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 126 weniger als im August und 216 weniger als im September 2020.

„Insgesamt gesehen ist der Arbeitsmarkt in unserer Region auf Erholungskurs. Zwar liegt die Zahl der Arbeitslosen weiterhin mit einem Plus von 334 Personen über dem Niveau von 2019, der extreme Anstieg zu Beginn der Corona-Krise verringert sich jedoch kontinuierlich. Auch auf dem Stellenmarkt sind positive Entwicklungen erkennbar. Erfreulich ist außerdem die deutschlandweit niedrigste Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent für unseren gesamten Agenturbezirk“ resümiert der Agenturleiter in der Mitteilung. (pm)