Trotz Schlag: Chef einer Rieser Sicherheitsfirma darf weiterarbeiten

Plus Im vergangenen Jahr wurde der Chef einer Rieser Sicherheitsfirma wegen Körperverletzung verurteilt. Gegen den Entzug der nötigen Genehmigung ging er vor. Jetzt kam es zu einem Vergleich zwischen ihm und dem Landratsamt.

Quasi unter Bewährung darf eine Sicherheitsfirma aus dem Ries ihren amtlich untersagten Betrieb fortführen. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs, der jetzt vor dem Augsburger Verwaltungsgericht geschlossen wurde. Der Geschäftsführer war zu einer Geldstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden, weswegen seiner Firma von Amts wegen die gewerberechtliche Genehmigung, konkret die nötige Bewachungserlaubnis, widerrufen worden war. Dagegen hatte die Firma geklagt. Das Problem: Für bestimmte Geschäftsbereiche setzt der Gesetzgeber besondere Bedingungen voraus. Dazu zählt das Bewachungsgewerbe. Hier ist die sogenannte Zuverlässigkeit wichtig, was bedeutet, dass an verantwortliche Mitarbeiter, teils sogar die gesamte Belegschaft, besondere Anforderungen gestellt werden.