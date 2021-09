Bundestagswahl 2021: SPD-Freude über „tolle Aufholjagd“ im Wahlkreis 254

Plus Vertreter der Region loben Kandidaten Christoph Schmid: Das sagen Thomas Heydecker, Gabriele Fograscher, Thomas Stowasser, Rita Ortler und Peter Moll.

Bei den regionalen Vertretern der Sozialdemokraten herrscht am Sonntagabend naturgemäß gute Stimmung, auch wenn sich der Wahlsieg der SPD zu diesem Zeitpunkt erst in noch Spielraum bietenden Hochrechnungen andeutet. Hier Reaktionen vom frühen Abend: