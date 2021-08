Die Arbeitslosenquote im Ries steigt

Die Agentur für Arbeit verzeichnet einen leichten Anstieg bei der Arbeitslosigkeit. Kurzarbeit ist bei manchen Betrieben im Donau-Ries weiterhin ein Thema.

Die Arbeitslosigkeit im Ries ist im August leicht gestiegen. Entgegen dem saisonüblichen Muster macht sich ein Anstieg der Arbeitslosigkeit dieses Jahr erst zeitverzögert im August bemerkbar, wie die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,4 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte höher als im Juli. Derzeit seien 775 Menschen ohne Arbeit, 44 mehr als vor einem Monat. Im Vergleich zum Vorjahr sind deutlich weniger Arbeitslose gemeldet. So lag im August 2020 die Arbeitslosenquote noch bei 2,7 Prozent und 69 Personen mehr waren ohne Job. Verglichen mit früheren Jahren liegt die Arbeitslosigkeit aber noch immer weit höher.“ berichtet Werner Möritz, Geschäftsführer operativ, zur aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Im August haben sich 253 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 97 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 210 die Arbeitslosigkeit beenden, 72 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Rückgang auf dem Stellenmarkt im Ries

Von den 775 arbeitslos gemeldeten Personen waren laut der Mitteilung 483 (plus 49 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 292 (minus 5 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Donau-Ries gemeldet.

Auf dem Stellenmarkt gibt es einen Rückgang. Im August wurden 100 neue Arbeitsstellen gemeldet, 43 weniger als im Juli. Im Vorjahresvergleich verzeichnet die Agentur ein Minus von fünf Stellen. Arbeitssuchende könnten aus 532 freien Arbeitsstellen wählen. Dies seien sechs mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 118 bzw. 28,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte besonders in den Bereichen: Verkauf, Maschinen- und Anlagenführung, Metallbearbeitung, Berufskraftfahrer, Lagerwirtschaft, Sanitär-/Heizungs-/Klimatechnik, Holz-/Möbel-/Innenausbau, Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderbetreuung/-erziehung, Bauelektrik.

Weniger junge Menschen arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr

Werner Möritz schildert auch die Lage im gesamten Gebiet der Agentur: „Bei den jungen Menschen bis unter 25 Jahren verzeichnen wird den stärksten Anstieg der Arbeitslosenzahlen mit 26,8 Prozent, während sich das Plus bei den anderen Personengruppen auf einem niedrigen einstelligen Wert bewegt.“

Weiter wird Möritz in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Die Jugendlichen haben nach dem Ende ihrer schulischen oder beruflichen Ausbildung nicht immer nahtlos eine Anschlussbeschäftigung und müssen sich deshalb arbeitslos melden. Insgesamt sind 1009 Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 213 mehr als im Juli, aber 510 weniger als vor einem Jahr“ so Möritz.

Im August haben sich 2557 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 970 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 2314 die Arbeitslosigkeit beenden, 778 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Stellenmarkt auf Erholungskurs, so der Geschäftsführer

Von den 7450 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 4.758 (plus 270 im Vergleich zum Vormonat, minus 2378 zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 2692 (minus 26 im Vergleich zum Vormonat; plus 43 zum Vorjahr) in den vier Jobcentern Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm gemeldet.

Im August wurden 1277 neue Arbeitsstellen gemeldet, 174 bzw. 12 Prozent weniger als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 369 Stellen (plus 40,6 Prozent) mehr gemeldet. Arbeitssuchende könnten aus 5501 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind 179 bzw. 3,4 Prozent mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liege mit 1921 bzw. 53,7 Prozent über dem Vorjahresniveau.

„Insgesamt gesehen ist der Stellenmarkt weiter auf Erholungskurs, das Vorkrisenniveau ist aber in unserer Region noch nicht erreicht.“ bewertet der stellvertretende Agenturleiter die Situation.

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lasse sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.

Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit ist laut der Mitteilung im August im Vergleich zum Vormonat nochmals gesunken. Bis zum 25.08.2021 gingen elf Anzeigen für 132 Beschäftigte ein. Im Juli wurden 27 Anzeigen für 506 Beschäftigte eingereicht. (pm)