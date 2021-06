Eine Rieser Brauerei musste in der Corona-Krise Bier wegschütten

Plus In Corona-Zeiten gibt es keine Feste, die Biergärten waren lange zu, der Bierkonsum sinkt. Wieso es den Brauereien im Ries dennoch ganz unterschiedlich geht.

Die Menschen haben in der Corona-Zeit weniger Bier getrunken. Entsprechend machen fehlende Feste wie die Mess’ und die lange geschlossene Außengastronomie manchen Brauereien zu schaffen. Doch nicht bei allen Betrieben im Ries ist das der Fall. Warum?