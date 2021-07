Hochwasser: Diese Straßen im Ries sind nicht befahrbar

Eine Reihe von Straßen ist nach Polizeiangaben nicht befahrbar. Dennoch fahren mehrere Personen in überflutete Bereiche.

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben manche Straßen im Ries unpassierbar gemacht. Das hielt aber manche Personen nicht davon ab, sie dennoch zu passieren versuchen. Die Folge: Sie mussten abgeschleppt werden. So auch ein 54-Jähriger aus Baden-Württemberg, der am Samstag gegen 9.30 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Löpsingen in Richtung Deiningen befuhr, wie die Polizei mitteilt.

Trotz der Sperrung sei er auf der Straße weitergefahren und stecken geblieben. Der Pkw habe abgeschleppt werden müssen, es entstand ein Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Zudem seien aus dem Motor mindestens drei Liter Öl ins Wasser gelaufen. Wasserproben wurden laut Polizei entnommen, der Mann werde auch wegen Gewässerverunreinigung angezeigt.

Hochwasser im Ries: Polizist bittet, Sperrzeichen zu beachten

Auch in Auhausen sei am Sonntag um 2.50 Uhr eine junge Frau stecken geblieben, weil sie die Sperrzeichen nicht beachtete. Die 20-Jährige aus Mittelfranken sei auf der Straße von Dornstadt Richtung Auhausen gefahren. Das Auto lief voll mit Wasser, der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro. Mithilfe eines Traktors sei das Auto aus dem Wasser gezogen worden. Die Feuerwehr aus Dornstadt war mit 15 Personen vor Ort.

Ein Baum ist von Wasser umgeben. Foto: Herbert Meyr

Ein Sprecher der Nördlinger Polizei sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass manche Menschen die Wassermassen völlig unterschätzten und unvernünftig seien. Zudem gehe der Motor des Autos kaputt, sauge dieser Wasser an. Die Sperrzeichen seien zu beachten. Er hofft, dass sich die Lage wieder anspannt, da in den kommenden Tagen weniger Regen angekündigt sei.

Welche Straßen nicht befahrbar sind

Derzeit komme viel Wasser aus dem fränkischen Bereich in die Region, vor allem in den kleinen Bächen drücke es das Wasser heraus. Das zeigen auch Bilder unseres Leser Herbert Meyer aus Birkhausen, der unserer Redaktion am Freitag Bilder des übergelaufenen Steinbachs schickte.

Nach Polizeiangaben sind Stand Sonntagvormittag folgende Straßen nicht passierbar: Die Ortsverbindungsstraße Dornstadt in Richtung Auhausen, der Nähermemminger Weg in Nördlingen, die Ortsverbindungsstraße Löpsingen Richtung Deiningen, die Kreisstraße 7 von Deiningen Richtung Grosselfingen, die Kreisstraße 5 zwischen Wechingen und Laub, die Straße zwischen Alerheim und Rudelstetten auf Höhe der Wennenmühle, die Ortsverbindungsstraße von Wörnitzostheim Richtung Bühl sowie die Ortsverbindungsstraße in Holzkirchen Richtung Speckbrodi.

Die Nördlinger Feuerwehr teilt mit, dass es einen Einsatz zwischen Nördlingen und Pfäfflingen gab. (jltr/pm)