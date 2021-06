Ries

Jetzt dürfen Rieser in Restaurants drinnen essen

Andrea Kleibl bereitet das Restaurant Kleibls am Daniel für die Gäste vor. Plexiglasscheiben zwischen den Tischen, auch Luftfilter sind installiert. Beim Kleibls ist nur wenig Außengastronomie möglich.

Plus Gastronomen dürfen seit Montag auch in ihren Innenräumen bewirten. Welche Regeln Besucher müssen noch beachten müssen.

Die Nördlinger Mess’ bei brütender Hitze: Im Jahr 2019 kam zusammen, was zusammen gehört – Volksfest und gutes Wetter. Zwei Jahre später scheint die Lage eher trüb. Wolkenverhangen zeigt sich der Himmel, es gibt nur eine kleine Mess’, die kein Volksfest ist – doch immerhin dürfen seit diesem Montag die Gastronomen auch im Innenbereich aufdecken. Was gelten dafür für Regeln? Und was sagen die Gastronomen zu der Neuerung?

