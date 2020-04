Ries: Jugendtreffs immer wieder Ziel von Dieben

Plus Die Rieser Jugendbuden trifft derzeit eine Serie von Einbrüchen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Timo Siegel hat das Fenster mit Sperrholzplatten abgesichert. Wo Jugendliche sonst hinkommen, um Musik zu hören, zu feiern oder um den Eltern für ein paar Stunden zu entfliehen, hat jetzt Unsicherheit Einzug gehalten. Mitte Februar drang ein bislang unbekannter Täter in das Nördlinger Jugendzentrum ein. Der Polizei zufolge verschaffte er sich mit einer Axt Zugang zum Gebäude, verursachte einen Sachschaden und entwendete eine Musikanlage plus Zubehör. Siegel ist der erste Vorsitzende des Nördlinger Jugendtreffs und er sagt: „Da war viel Brutalität im Spiel.“

Es ist nicht der einzige Fall im Ries. In diesem Jahr verzeichnete die Nördlinger Polizei bislang elf Einbrüche beziehungsweise versuchte Einbrüche in Jugendbuden. Alleine in den Jugendtreff in Reimlingen ist in den vergangenen Monaten drei Mal eingedrungen worden, einmal entwendete der Täter eine Geldkassette mit 100 Euro Inhalt, immer richtete er einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich an. Auch in die Jugendbuden in Bollstadt, Aufhausen und Deiningen gab es zuletzt Einbrüche oder Einbruchsversuche. Ist dies nur eine zufällige Häufung, oder stehen die Fälle in einem Zusammenhang?

Polizei: Ermittlungen in alle Richtungen

„Die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit in alle Richtungen“, sagt Robert Schmitt, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Nördlingen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten sei demnach nicht auszuschließen, so Schmitt weiter. Zu eventuellen Tatverdächtigen könne aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nichts gesagt werden. Die Polizei bittet nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auch über mögliche Motive ist nach jetzigem Stand wenig bekannt. Am 26. Februar drang ein Unbekannter in die Jugendbude in Aufhausen ein und entwendete rund 300 Euro aus einer Geldkassette. In den anderen Fällen konnten die Täter jedoch kaum bis gar keine Wertsachen stehlen und verursachten lediglich einen Sachschaden. Polizist Schmitt sagt dennoch: „Mögliche Motive liegen alleine in der Beschaffungskriminalität.“ Die Täter würden an Geld oder Wertgegenständen kommen wollen, selbst wenn die Beuteaussicht gering sei. „Durch vermeintlich geringe Sicherung ist der Abschreckungseffekt nicht hoch.“

Die Nördlinger Polizei empfiehlt daher, kein Bargeld oder andere Wertsachen in der Jugendbude zurückzulassen. Ferner solle auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geachtet und dies unverzüglich der Polizei mitgeteilt werden, wie Schmitt sagt. „Es bietet sich hier, wie auch bei Wohnungen oder Häusern, an, für eine vernünftige Verriegelung und Absperrung der Fenster und Türen zu sorgen.“

Derweil dürfte bei Timo Siegel und den anderen Rieser Jugendlichen neben dem finanziellen Schaden vor allem auch ein Gefühl der Unsicherheit bleiben. Siegel sagt: „Wir sind achtsamer geworden.“