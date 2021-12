Schneegestöber: Unfälle vor allem in der Nachbarschaft vom Ries

Im Ries gibt es trotz zeitweise starken Schneefalls am Dienstag kaum Unfälle. Im Ostalbkreis stoßen zwei Fahrzeuge zusammen, der Schaden bei rund 9000.

Es schneit im Ries. Doch es sind nicht nur ein paar Flocken, die am Dienstag vom Himmel gerieselt sind, teilweise gab es ein richtiges Schneegestöber. Während es im Ries ruhig war, gab es dagegen mehr Unfälle in den umliegenden Landkreisen.

Harmlos war ein kleiner Unfall zwischen Marktoffingen und Minderoffingen am Dienstagmorgen, bei dem eine Person wohl aufgrund der Wetterlage alleinverschuldet von der Straße abkam. Eine Sprecherin der Polizei Nördlingen vermutet, da die aktuelle Wetterlage schon seit Tagen bekannt sei, dass die Autofahrer vorsichtig unterwegs seien.

9000 Euro Schaden bei Unfall im Ostalbkreis

Allerdings krachte es häufiger in der Umgebung. Ein größerer Unfall ereignete sich im Ostalbkreis. Am Dienstag gegen 7.45 Uhr fuhr eine 20-Jährige bei Neresheim auf der K3297 in Richtung Elchingen. In einer Rechtskurve verlor die junge Frau aufgrund Schneematsch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Polizei schildert. Der Pkw kam ins Schleudern und stieß infolgedessen mit einem entgegenkommenden Opel Astra einer 48-jährigen zusammen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

In Unterschneidheim war ein 25-Jähriger am Dienstag gegen 11.15 unterwegs, der auf der L1070 von Zöbingen in Richtung Walxheim fuhr. Kurz nach der Ortsausfahrt Zöbingen rutschte er laut Polizeibericht infolge eines Fahrfehlers bei schneeglatter Fahrbahn nach rechts in den Straßengraben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Auch in Wassertrüdingen gab es am Dienstag zwei Unfälle. Um 11.30 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau auf der Altentrüdinger Straße stadtauswärts. Rund 100 Meter vor dem Kreisverkehr kam die Frau mit ihrem Pkw - möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei schreibt - ins Rutschen. Sie verlor letztlich die Kontrolle über ihren Wagen und schlitterte nach rechts eine Böschung hinab. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro an ihrem Fahrzeug.

Ebenfalls in der Altentrüdinger Straße gab es noch einen Unfall gegen 12.15 Uhr. Ein 20-jähriger Mann geriet nach Polizeiangaben auf der frisch eingeschneiten Fahrbahn ins Schlingern, sodass er nach rechts von der Straße abkam und ein Verkehrszeichen umfuhr. (AZ)