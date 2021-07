Raiffeisenbank-Volksbank Ries vergibt 170 Millionen Euro neue Kredite

Plus Die Raiffeisen-Volksbank Ries legt ihre Zahlen für das vergangene Jahr vor. Unter anderem waren Überbrückungskredite und Corona-Förderprogramm gefragt.

Die Vertreterversammlung der Raiffeisen-Volksbank Ries musste auch heuer coronabedingt digital stattfinden. Vorstandsvorsitzender Paul W. Ritter sagte: „Das Jahr 2020 hat auch uns vor große Herausforderungen gestellt, keine Frage. Wir bleiben jedoch optimistisch, dass die genossenschaftlichen Grundsätze durch diese Zeit helfen.“ Die Genossenschaftsbank sei ein verlässlicher Partner für Unternehmen und Menschen im Ries, Beratungen seien gefragter gewesen denn je, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank.