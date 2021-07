Straßen unter Wasser: Selbst der Notarzt muss umdrehen

Plus Nach dem Regen in den vergangenen Tagen stehen noch immer viele Straßen unter Wasser. Das hält viele Autofahrer aber nicht davon ab, dort zu fahren.

Der Notarzt fährt schnell heran, mit Blaulicht, aber ohne Sirene. Doch er kommt nicht weiter, muss abbremsen und umdrehen. Die Brücke über die Wörnitz an der Wennenmühle bei Alerheim ist nicht passierbar. Hochwasser. Über die Brücke geht es noch, doch danach, wenn die Straße tiefer wird, ist alles überflutet. Es mehr sieht mehr nach Badesee als nach einer Straße aus. Wie ist die Hochwasserlage im Ries?