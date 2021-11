Ries

20:00 Uhr

Was Dekan Wolfermann an der katholischen Kirche mag

Plus Ein besonderer Zusammenkommen zwischen der katholischen und evangelischen Kirche fand in Sankt Georg statt. Was Pfarrer Beck und Dekan Wolfermann an ihren Schwesterkirchen mögen.

Von Peter Urban

Es war ein etwas anderer Gottesdienst, der zum Reformationsfest in der Sankt-Georg-Kirche stattfand. Zum einen war er ein faszinierender Konzertabend, zum anderen ein erhellender Dialog der beiden christlichen Kirchenvertreter Nördlingens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

