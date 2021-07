Ries/Wassertrüdingen

Resolution stärkt Pläne für die Hesselbergbahn

In Wassertrüdingen haben sich die Bürgermeister und Landräte getroffen, um über die Zukunft der Hesselbergbahn zu sprechen. Die meisten der Beteiligten sprachen sich in einer Resolution für die Strecke aus.

Plus Die Bahnstrecke soll von Nördlingen bis nach Gunzenhausen voll angebunden werden. Nördlingen und Oettingen sprechen sich dafür aus, in Hainsfarth gibt es aber Bedenken.

Von Peter Tippl

Einen Schulterschluss für die Hesselbergbahn haben die Bürgermeister und Landräte der an der Schiene liegenden Landkreise Donau-Ries, Weißenburg-Gunzenhausen und Ansbach vollzogen. Im Fokus steht dabei die komplette Durchbindung der Bahnstrecke von Gunzenhausen nach Nördlingen. Denn für die „Nordschiene“ von Wassertrüdingen bis in die Altmühlstadt Gunzenhausen liegt eine Inbetriebnahme des regelmäßigen Schienenpersonenverkehrs ab Dezember 2024 vor. Unterzeichnet wurde nun eine Resolution für die komplette Durchbindung der Bahnlinie bis ins Ries nach Nördlingen. Was sagen die Beteiligten?

