Wie stark trifft die Beschaffungskrise das Weihnachtsgeschäft im Ries?

Plus Unter anderem wegen einer abgebrannten Fabrik in Japan fehlen in Nördlingen Spülmaschinen und Smartphones. Fast jede Branche ist von den Lieferengpässen betroffen, wie unser Überblick zeigt.

Von Verena Mörzl

Die Globalisierung hat ihre Tücken. Die Vernetzung macht Rieser Geschäfte von weltweiten Ereignissen abhängig. Bei Mode Lettenbauer in Nördlingen macht sich das unter anderem bei Anzügen bemerkbar, weil Container nicht mehr von Europa zurück nach Asien gelangen. Bei Schwaben Präzision spitzt sich der Materialmangel aus ähnlichen Gründen wöchentlich zu. Und weil im März ein riesiges Chipwerk in Japan abgebrannt ist, sind Spülmaschinen mancher Hersteller derzeit nicht lieferbar, auch bei Expert Müller. Die Beschaffungskrise belastet Rieser Unternehmen. Handelsverbände gehen sogar so weit und sagen: So schlimm war es noch nie. Was bedeutet das für das Weihnachtsgeschäft?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

