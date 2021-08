Zu laute Musik am Geburtstag: Vom eigenen Nachbar beleidigt

Ein Mann beschwert sich über zu laute Musik und beleidigt einen Nachbarn an dessen Geburtstag.

Eigentlich ein freudiger Anlass führte am Donnerstagmittag in einer südöstlichgelegenen Riesgemeinde zum Streit. Über zu laute Musik hatte sich ein Nachbar laut Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr beschwert.

Er geriet hierbei offensichtlich so in Rage, dass er sein Gegenüber ausgerechnet am Geburtstag im Streitgespräch übel beleidigt haben soll. Das Geburtstagskind verständigte daraufhin die Polizei. Eine Anzeige wegen Beleidigung war die Folge. (pm)