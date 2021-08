Zwei schwere Verkehrsunfälle ereignen sich am Freitag im Ries

Drei Personen sind verletzt, zwei Hubschrauber im Einsatz. Eine Frau wollte einen Rettungswagen überholen und erkannte dann erst, warum dieser abbremste.

Gleich zwei schwere Unfälle haben sich am Freitagvormittag auf der B466 zwischen Pfäfflingen und Oettingen ereignet. Die traurige Bilanz: insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt, zwei davon sogar so schwer, dass sie mit Hubschraubern in entsprechende Krankenhäuser geflogen werden mussten.

Gegen kurz vor 9 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Pkw die Kreisstraße DON 17 von Munningen kommend in Richtung Bundesstraße, um anschließend nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie nach Polizeiangaben jedoch einen von links herannahenden und vorfahrtsberechtigten Pkw auf der Bundesstraße, den eine 27-Jährige lenkte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bundesstraße war für 1,5 Stunden gesperrt

Hierbei wurden die 57-jährige Unfallverursacherin, sowie die 27-Jährige schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Verunglückten in jeweilige Kliniken. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden betrug insgesamt knapp 16.000 Euro. Die Bundesstraße war für rund 1,5 Stunden gesperrt. Im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Oettingen, Pfäfflingen und Heuberg.

Zum zweiten Unfall kam es gegen nach 10.30 Uhr, auf Höhe der Abzweigung nach Mörsbrunn, als ein 86-Jähriger mit seinem Auto von Nördlingen kommend links einbiegen wollte. Verkehrsbedingt musste er zum Stillstand abbremsen, was auch einen nachfolgenden Rettungswagen zum Verlangsamen der Geschwindigkeit veranlasste.

Frau kracht in Heck von 86-Jährigem

Eine hinter dem Rettungswagen fahrende 63-jährige Autofahrerin erkannte diese Situation nach Polizeiangaben offensichtlich nicht richtig und setzte zum Überholen an. Als sie sich auf Höhe des Rettungswagen befand und plötzlich den abbiegenden Pkw des 86-Jährigen erkannte, scherte sie kurz vor dem Rettungswagen wieder nach rechts ein.

Der Abstand war zum vorderen Wagen war diesem Zeitpunkt jedoch zu gering und der 63-Jährigen gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Mit der Fahrzeugfront krachte ihr Wagen in den Heckbereich vom Pkw des 86-Jährigen. Dessen Pkw wurde nach links in den Straßengraben geschoben und prallte dort gegen ein Hinweiszeichen und einen Holztelefonmast.

Während der 86-Jährige und seine ebenso 86-Jährige Ehefrau nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben, kam die Unfallverursacherin aufgrund einer Handverletzung mit einem weiteren, zum Unfallort gerufenen Rettungswagen, ins Nördlinger Krankenhaus. Beide total beschädigten Autos mussten ebenso abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand hier ein Sachschaden von geschätzten 40.000 Euro. Auch wieder unterstützten die bereits zuvor eingesetzten Wehren tatkräftig, so die Polizei. (pm)