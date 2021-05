Riesbürg

Wie die Riesbürger Grundschulen modern werden wollen

In Riesbürger Schulen sollen Kinder lernen, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen.

Plus Der Riesbürger Gemeinderat berät über die Digitalisierung an Schulen. Für die soll es neue Strukturen geben. Was das kostet.

Von Bernd Schied

An den beiden Riesbürger Grundschulstandorten in Utzmemmingen und Pflaumloch sollen im Laufe des Jahres die digitalen Medien Einzug halten. Schulleiter Eberhard Geiger hat hierzu dem Gemeinderat einen entsprechenden Medienentwicklungsplan vorgelegt, in dem die Ziele für eine künftige Unterrichtsgestaltung aufgeführt sind und welche technische Ausstattung dafür benötigt wird. Wie soll der aussehen?

