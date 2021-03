vor 50 Min.

Rieser Arbeitsmarktbericht für den Monat Februar veröffentlicht

Die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk der Agentur für Arbeit in Nördlingen liegt bei 2,7 Prozent. Kurzarbeit bleibt weiter hoch.

Die Agentur für Arbeit berichtet in einer Pressemitteilung über die aktuellen Arbeitslosenzahlen für das Ries. „Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen liegt die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent, im Januar lag sie noch bei 2,8 Prozent. Insgesamt sind 869 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 26 weniger als vor einem Monat, aber 209 mehr als vor einem Jahr“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, laut der Mitteilung zur aktuellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

Im Februar hätten sich 188 Personen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 85 aus einer Erwerbstätigkeit. Dagegen konnten 207 ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 85 eine Beschäftigung auf.

Von den 869 arbeitslos gemeldeten Personen waren 593 (minus 44 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 276 (plus 18 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Donau-Ries gemeldet.

Im Februar wurden 113 neue Arbeitsstellen gemeldet, 63 mehr als im Januar. Im Vorjahresvergleich verzeichnen wir einen Rückgang um 13 Stellen oder 10,3 Prozent.

Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell laut der Mitteilung 428 offene Stellen gemeldet, 34 mehr als im Vormonat und 67 weniger als vor einem Jahr.

Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte in den Bereichen Lager, Bauelektrik, Maschinen- und Anlagenführer, Metallbearbeitung, Holz- Möbel- Innenausbau, Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik, Kinderbetreuung und -erziehung, Kranführer, Zahnmedizinische Fachangestellte und Berufskraftfahrer.

Das Ries steht laut Agentur besser da als die Region

Mit den Zahlen steht das Ries im Vergleich zur Region gut da. Für den Februar ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth, also mit den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm, leicht gesunken. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 3,0 Prozent und damit 0,1 Prozent unter dem Januarwert. Vor einem Jahr lag sie laut Mitteilung bei 2,3 Prozent. Insgesamt sind 9475 Menschen arbeitslos gemeldet, 329 weniger als vor einem Monat, aber 2298 mehr als vor einem Jahr.

Im Februar haben sich 2136 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 968 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 2444 die Arbeitslosigkeit beenden, 932 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Von den 9.475 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 6.792 (minus 397 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 2.683 (plus 68 im Vergleich zum Vormonat) in den vier Jobcentern Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm gemeldet.

Laut der Mitteilung findet vom 15. bis 19. März eine Woche der Ausbildung statt. „Auch dieses Jahr soll die Woche der Ausbildung auf den hohen Stellenwert der betrieblichen Ausbildung aufmerksam machen. Die Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte im eigenen Betrieb stellt dabei eine wichtige Grundlage für den Betriebserfolg und die Sicherung des Standortes dar“ wirbt Richard Paul. „Auch alle Jugendlichen, die bisher noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, sollten sich umgehend mit unserer Berufsberatung in Verbindung setzten. Wir unterstützen bei der Suche nach dem passenden Beruf und Ausbildungsplätzen“ so Paul.

Kurzarbeit im Februar im Ries

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Der Umfang der realisierten Kurzarbeit sei unverändert sehr hoch. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, lägen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Seit Beginn des erneuten Lockdown im November stieg die Zahl der eingegangenen Anzeigen kontinuierlich. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch im Januar 2021 sanken die Anzeigen im Februar wieder. Bis zum 24. Februar gingen 275 Anzeigen für 5070 Beschäftigte ein, im Januar waren es 699 Anzeigen für 8218 Beschäftigte, heißt es in der Mitteilung.

