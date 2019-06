07.06.2019

Rieser Brauchtum an Pfingsten

Glaube Pfingstochse, Heilig-Geist-Schwingen oder Pfingstrutenlaufen – Katholiken feiern das Fest in der Region auf unterschiedliche Weise

Von Herbert Dettweiler

Landkreis Das Wort Pfingsten kommt aus dem Griechischen und bedeutet „pentecoste“ (50 Tage nach Ostern). Bis Himmelfahrt waren es 40 Tage, die obligatorische Zeit der Reue und der Buße, eine Zeit der Besinnung auf den Ursprung des Pfingstfestes, auf den Geburtstag der christlichen Kirche.

Lukas beschreibt dieses Fest der Juden sehr genau in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. „Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist.“ Auch die Juden feiern diese Tage als das sogenannte Laubhüttenfest. Im Psalm 118, 25 fordert David seine Mitmenschen auf: „Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!“

Auch bei uns im Ries wird das in allen Kirchen so gehandhabt. Birkenbäumchen sind bereits grün und zieren links und rechts stehend den Altar. Aber auch das Stecken von Maien bei Bürgermeistern, Pfarrern, Lehrern und der Geliebten ist in diesem Zusammenhang bekannt und ein sehr alter Brauch, der vor allem im südlichen Ries noch gehandhabt wird. Das Maienstecken im übrigen Landkreis findet heute meist schon in der Nacht zum 1. Mai in Anlehnung an den Maibaum statt. In vielen Dörfern gab es bis in die 1960er Jahre auch das „Pfingstrutenlaufen“ der Kinder, ähnlich dem Nördlinger Stabenfest. So wurde schon den Kleinen beigebracht, das Fest „mit Maien zu schmücken“ und die Rute mit bunten Bändern.

Bekannt ist in katholischen Gegenden an diesem Tag auch das Heilig-Geist-Schwingen einer hölzernen Taube, die an einer Schnur durch eine Öffnung in der Kirchendecke herabgelassen und vom Mesner in Schwingung versetzt wurde. Grund: Bei Jesu Taufe tat sich der Himmel auf und eine Taube flog herab, bis heute Sinnbild für den Heiligen Geist. Tatsächlich ließ man früher oft sogar eine echte Taube durch dieses „Heiliggeistloch“ in den Kirchenraum flattern.

Und auch der Brauch des „Pfingstochsen“ war ebenfalls bekannt. Wer als letzter aufstand, war der Pfingstochs. Das kommt daher, dass an Pfingsten erstmals das Vieh wieder auf die Weide getrieben wurde. Wer als Knecht spät aufstand, kam natürlich auch als letzter von der Weide zurück und in die Kirche und wurde gehänselt.

