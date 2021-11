Rieser Künstlerduo „Okomod“ veröffentlicht Album in Mundart

Eine CD in Rieser Mundart haben Jochen Österlein und Florian Hager, bekannt als das Künstlerduo "Okomod", herausgebracht.

Die Rieser Mundartkünstler von „Okomod“ haben eine CD mit Liedern in Dialekt herausgebracht. Jochen Österlein (Sänger der Rieser Mundart-Band „Los Bressackos“) und Florian Hager („DJ Haggis“) haben auf dem mit „Forever Aftermede“ betitelten Werk 15 Songs in Rieser Mundart aufgenommen.

Das Duo singt sich vom „Riaskraterblues“ bis zum „Messsong“ und vom „Muggasäggale“ bis zum „Baurabua“ quer durch den Krater. Die Instrumentalisierung des Werks ist größtenteils akustisch gehalten und erinnert an die Tradition früherer Liedermacher, teilen „Okomod“ mit.

Das Rieser Duo veröffentlichte ein Album in Mundart

Professionelle Unterstützung erhielten die Musiker von Johnny Hanke (OffLabelRecords aus Donauwörth) und Andi Weiss, der die grafische Gestaltung der CD übernahm. Diverse Rieser Musiker leisteten bei den Aufnahmen einen musikalischen Beitrag.

Das Album „Forever Aftermede“ wird im Eigenvertrieb veröffentlicht und ist ab sofort und ausschließlich bei Bücher Lehmann in Nördlingen, Spielwaren Bork in Oettingen und im Hofladen Straß in Alerheim erhältlich. (AZ)