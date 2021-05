Rieser Kulturtage

14:00 Uhr

Als 43 Balgheimer im Bauernkrieg kämpften

Plus Über Balgheim ist eine Häuserchronik erschienen, die Einblicke in die Vergangenheit des Ortes ermöglicht.

Von Ernst Mayer

Was sagt eine Häuserchronik über die Menschen aus, die seit Jahrhunderten in diesen Häusern gewohnt und gearbeitet haben? Diese Frage steckt hinter den Forschungsarbeiten der Männer, die ihre in akribischer Arbeit ermittelten Ergebnisse über die Schicksale der Balgheimer Anwesen in dem Buch „Balgheimer Häuserchronik“ zusammengefasst haben.