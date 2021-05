Rieser Kulturtage

vor 26 Min.

Blick nach oben: Fresko in Wemding erzählt mehr als nur eine Geschichte

Was immer im Rathaus geschieht, ist eingebunden in den historischen Rahmen, der im Deckengemälde des Sitzungssaales dargestellt wird.

Plus Bei einem Vortrag der Rieser Kulturtage erklärte Theo Knoll die Historie von Wemding anhand von Bildern, die im Deckengemälde des Rathauses zusammenkommen.

Wichtige Kapitel der Geschichte der Stadt Wemding sind an der Decke des Sitzungssaales im Wemdinger Rathaus bildlich dargestellt. Theo Knoll hat nun in einem Online-Vortrag im Rahmen der Rieser Kulturtage 2021 das Kunstwerk präsentiert – und Einblicke in die Historie gegeben.

Themen folgen