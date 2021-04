Rieser Kulturtage: Bronze- und Eisenzeit im Nördlinger Ries

Derzeit finden die Rieser Kulturtage digital statt. Morgen gibt es einen interessanten Vortrag über die Bronze- und Eisenzeit im Nördlinger Ries.

Der Online-Vortrag „Machtzentrum in der Bronze- und Eisenzeit im Nördlinger Ries“ findet am Montag, 26. April, statt. 20 Jahre Ipf-Forschungen stellen sich heute als Erfolgsgeschichte dar, die durch kontinuierliche archäologische Forschungen ermöglicht wurde. Daraus ergeben sich neue Perspektiven für die Erforschung des frühkeltischen Fürstensitzes auf dem Ipf, für seine in die späte Bronzezeit zurückreichende Geschichte mit einer mächtigen Befestigung und für sein Siedlungsumfeld mit Rechteckhöfen, Großgrabhügeln und unterschiedlichen Siedlungen in einer der ungewöhnlichsten prähistorischen Siedlungslandschaften in Süddeutschland.

Rieser Kulturtage 2021

So nahm die Errichtung von Befestigungen auf dem Ipf ihren Anfang bereits in der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur ab ca. 1000 v. Chr. Das zeigt, dass die Geschichte der Befestigungen auf dem Ipf seit der späten Bronzezeit und mit der Genese des frühkeltischen Fürstensitzes im 6./5. Jahrhundert v. Chr. differenzierter und vielschichtiger war als bisher gedacht.

Referent ist Prof. Dr. Rüdiger Krause, Goethe-Universität Frankfurt am Main. „Einlass“ ist um 19.20 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Das aktuelle Programm ist auf der Homepage unter: www.rieser-kulturtage.de zu finden. Zugangslink ist für alle Online-Angebote: https://rieserkulturtage.my.webex.com/join/rkt2021. Alle Vorträge sind auf Youtube abrufbar. (pm)

