Rieser Kulturtage

vor 42 Min.

Der Reichsvizekanzler aus Nördlingen

Plus Dr. Christof Metzger berichtet über Nikolaus Ziegler, dessen Leben als Reichsvizekanzler und die Bedeutung seines Altarbildes.

Von Friedrich Wörlen

„Schäufelin, Dürer & Co. – 500 Jahre Ziegler-Altar in St. Georg in Nördlingen“ – so lautete der Titel der 14. Online-Veranstaltung der Rieser Kulturtage. Referent war Dr. Christof Metzger, Chefkurator der Albertina Wien. Und der berichtete über einen Reichsvizekanzler.

Themen folgen