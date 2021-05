Rieser Kulturtage

Klosterkirche Maihingen: Ein Ort, an dem die Seele atmen kann

Die Orgel in der barocken Klosterkirche in Maihingen. Vor gut 300 Jahren wurde sie geweiht.

Plus Dr. Josef Hopfenzitz erinnert an die Weihe der Klosterkirche Maihingen vor gut 300 Jahren. Bis in die Nacht hinein, segnete der damalige Bischof die Firmlinge.

Von Wilhelm Imrich

Das 18. Jahrhundert war die große Zeit der schwäbischen Barockklöster. Nach dem Elend des Dreißigjährigen Krieges begann die Bevölkerung wieder zu wachsen. Bescheidener Wohlstand breitete sich aus – und der Hunger nach geistlicher Begleitung. Gestillt werden konnte er im Norden der Augsburger Diözese besonders durch das Wirken der Franziskaner-Minoriten des Klosters Maihingen.

