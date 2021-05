Lesen und lernen Sie mehr über die Vorträge der Rieser Kulturtage

Eine Übersicht zu den Vorträgen der Rieser Kulturtage. Der Lehrer Fingerle ist der Meinung: "Do gi’ts no ettle Voarträg ond sicher isch für jedn was dabei!"

Die Vorträge rund um die Rieser Kulturtage befassen sich mit vielen unterschiedlichen Themen. Unser Autor und Kolumnist, der Lehrer Fingerle, hat sich mit den Veranstaltungen auseinandergesetzt und ist begeistert. Alle Artikel zu den Vorträgen finden Sie unten aufgelistet.

Des sen scho bsondere Kulturtage! Vorigs Johr sens ganz abgsagt wora, ond huier miassa s’ online (onlein) stattfenda, des hoißt, jedn Obad ka ma an Vortrag a’loosa, falls ma an Computer hot ond oh neikommt in dia Versammlong. Bis zu 140 Leit horcha do zua, moischtens so om de achzg; des ka ma am Bildschirm seah, manche sogar mim Konterfei! Do hon se dia Verantwortliche vo deam Verei „Rieser Kulturtage e.V.“ scho ebbas Bsonders ei’falla lossa!

Dr nui easchte Vorsitzende Gerhard Beck isch halt no jong ond hot des alles ei’gfädelt ond no drzua selber a paar Voarträg g’halta. Was dear alles woißt vo de Juda em Rias, vo ettle Dörfer, mim Manne Luff zamm vom Schpitzaberg ond vo de Mihla ond, ond, ond. No drzua schreibt’r ab ond zua oh für d’Zeitong ond kennt offensichtle an Haufa Leit ond hot, wia sei Voargänger im Amt, dr kürzle verschtorbene Dr. Kavasch vo Hoah-alde (Hohenaltheim) beschte Beziehonga.

Bei den Rieser Kulturtagen ist für jeden "Riaser" was dabei

Do redat Archivare ond Hoachschualprofessora, abr oh ganz normale Riaser iber Sacha, dia an jeda interessiera miassta ond könnta. Earscht am letschta Aftermede war so a Voartrag: „Der Wandel der Rieser Mundart- ein Betrachtungsversuch“. Dr ehemolige Holzkirchner Eckhard Greiner, dear jetz en Berlin lebt, hot mit seine ehemolige Musikanta-Freind vo de „Los Bressackos“ an bsondra Obad präsentiert. Dear hot mer so aus’m Hearza gschprocha, dass e des glei en d’Zeitong nei doa gmiasst hab.

En dr Schpitze hon 153 Leit zuogloost, wahrscheinle no mehr, weil oh manche zu zwoit voar’m Kaschta g’hockt sen. Reacht fundiert ond gschudiert hot’r gredd, dass se Schprocha ond Dialekte amml verändera, weil se oh d’Welt verändert. Abr grad en de letschte 100 Johr isch dr Wandel massiv g’west, grad oh en de Riaser Dörfer. Des hot’r selber ontersuacht für sei Bachelor-Arbat, wia’r vrzehlt hot. Ond am Schluss noch iber oinahalb Schtond hot’re aufg’härt mit dr Feschtstellong: Ist das Rieserische noch zu retten oder ist es bald ein Fall für das „Rieser Bauernmuseum“?

No bis zom 16. Mai ganga dia „23. Rieser Kulturtage 2021“. Do gi’ts no ettle Voarträg ond sicher isch für jedn was dabei! Gschobat nor nei! Des rät ui dr alte Schualleahr Fingerle.

