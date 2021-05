Rieser Kulturtage

12:00 Uhr

Rieser Kulturtage: Der Reichsvizekanzler aus Nördlingen

Plus Dr. Christof Metzger berichtet bei den Rieser Kulturtagen über Nikolaus Ziegler, dessen Leben als Reichsvizekanzler und die Bedeutung seines Altarbildes.

Von Friedrich Wörlen

„Schäufelin, Dürer & Co. – 500 Jahre Ziegler-Altar in St. Georg in Nördlingen“ – so lautete der Titel der 14. Online-Veranstaltung der Rieser Kulturtage. Referent war Dr. Christof Metzger, Chefkurator der Albertina Wien. Und der berichtete über einen Reichsvizekanzler.

