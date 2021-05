Rieser Kulturtage

vor 32 Min.

Über jüdische Geschichte und Persönlichkeiten aus dem Ries

Plus In einer Gemeinde im Ries lebten besonders viele jüdische Mitbürger, wie ein Vortrag bei den Rieser Kulturtage zeigt. Welche Persönlichkeiten bekannt sind.

Von Friedrich Wörlen

Die 22. Veranstaltung der 23. Rieser Kulturtage brachte – im Anschluss an die kurz vorher enthüllte Informationstafel am Judenbuck – einen Vortrag des Vorsitzenden Gerhard Beck zum Thema. Die 1700 Jahre alte Geschichte der Juden in Deutschland ist von Vertreibung, Verfolgung und Wiederansiedlung geprägt. Aus dem Jahr 1298 sind allein für Hürnheim (die Ortsangabe bezieht sich vermutlich auf den Amtsbezirk dieses Namens) 26 Morde an jüdischen Einwohnern überliefert. Der sogenannte „Rintfleisch-Pogrom“ hatte im fränkischen und altbaierischen Raum, aber eben auch im Ries, die jüdischen Gemeinden schwer bedrängt, viele ausgelöscht. Was ist über sie bekannt?

Themen folgen