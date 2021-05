Rieser Kulturtage

Wie der frühere Deininger Flugplatz für diesen Bub zum Zuhause wurde

Anton Scherlings erstes Enkelkind, Reinhold Melber (1959 bis 2006), vor seinem Geburtshaus auf dem ehemaligen Flugplatz in Deiningen.

Plus Ralf Hermann Melbers Vorfahren wanderten einst aus dem Landkreis aus. Seine Rückkehr ist eine Erzählung vom Krieg – und einer Baracke auf dem Deininger Flugplatz.

Von Herrmann Kucher

Ab dem zwölften Jahrhundert rief die Böhmische Krone Bauern und Handwerker, Bergleute und Kaufleute aus Deutschland in ihr Reich. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Millionen Menschen aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien sowie anderen Regionen vertrieben. Sie kamen auch in unsere Gegend und waren zunächst als „Flüchtlinge“ nicht gern gesehen: andere Sprache, andere Dialekte, andere Kultur. Ihr außerordentlicher Fleiß, ihre Sparsamkeit, Anpassungsfähigkeit, Hilfsbereitschaft und ihr Können verschafften ihnen im Laufe der Jahre aber den Respekt der Bevölkerung. Ralf Hermann Melber aus Heroldingen erzählte in einem Online-Vortrag im Rahmen der Rieser Kulturtage die Fluchtgeschichte seiner Vorfahren im Flughafen Deiningen.

