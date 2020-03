18.03.2020

Rieser Kulturtage unklar, Impaktdialog verschoben, Ipf-Ries-Halbmarathon abgesagt

Um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, haben weitere Veranstalter ihre Feste und Veranstaltungen verschoben. Außerdem gibt es einen Appell der Einzelhändler.

Wir haben wieder alle aktuellen Nachrichten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Situation im Landkreis Donau-Ries für auch zusammengefasst.

Halmarathon auf 2021 verschoben

Ipf-RIES-Halbmarathon wird abgesagt



Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona-Virus/Covid-19 sehen sich die Veranstalter gezwungen, den IPF-Ries Halbmarathon 2020 abzusagen. Aufgrund der dynamischen und unvorhersehbaren Entwicklung wird es auch keinen Ausweichtermin in 2020 geben. Die geplanten Schnupperläufe müssen aufgrund der Vorgaben der Verbände ebenfalls ausfallen, teilt der Veranstalter mit. Die Planung des Orgateams richtet sich bereits jetzt auf den IPF-RIES-Halbmarathon 2021 aus – der Termin steht bereits: Samstag, 8. Mai 2021, von Nördlingen nach Bopfingen. Für alle vorangemeldeten Teilnehmer wird die diesjährige Anmeldung ins Jahr 2021 übertragen – hierzu erhielten alle bereits eine Nachricht per Email. Das Orgateam und die vielen Helferinnen würden sich freuen, im nächsten Jahr bei der 12. Auflage wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer in Nördlingen und Bopfingen begrüßen zu können.

Wirtschaftsinformationen und Formblätter, weitere Hilfen

Der BVMW ist angesichts der sich verändernden, wirtschaftlichen Situation sehr umtriebig und bestens informiert, teilt der Unternehmerverband mit. Wichtige Infos gibt es hier: https://www.bvmw.de/themen/coronavirus/



Der Wirtschaftsförderverband DONAURIES hat hilfreiche Links und Informationen für Unternehmer auf dem Wirtschaftsportal zusammengestellt. Unter https://www.wirtschaft-donauries.bayern/beitrag/coronavirus-linktipps-fuer-unternehmen finden Sie alles Wichtige zusammengefasst und auf dem aktuellsten Stand. Neben Service-Hotlines der Ministerien, Kammern und der Arbeitsagentur finden Sie auf der Seite auch das Formular zur Beantragung der Soforthilfe zum Download.

Rieser Kulturtage: Streichungen möglich

Auch die vom 24. April bis 24. Mai geplanten 23. Rieser Kulturtage 2020 sind von den dramatischen Ereignissen der letzten Tage betroffen. So wird es sicherlich eine Reihe von Absagen geben. Definitiv gestrichen sind Veranstaltungen und Aufführungen in den Schulen. Hier kann aufgrund der Aussetzung des regulären Unterrichts keine Vorbereitung stattfinden. Auch werden vermutlich die größeren Konzertveranstaltungen betroffen sein. Zum momentanen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob es in fünf Wochen möglich oder zu verantworten ist, dass zumindest ein Teil der geplanten Veranstaltungen stattfinden kann. Vor allem Führungen im Freien oder kleinere Vortragsveranstaltungen im Mai können vielleicht durchgeführt werden, wenn sich die Lage hoffentlich etwas beruhigt hat. Das muss jedoch zum gegebenen Zeitpunkt entschieden werden. Auf jeden Fall werden in den kommenden Wochen die bereits gedruckten Programmhefte verteilt. Ein Stopp der Verteilung dieser bereits gedruckten Hefte würde zusätzliche Kosten verursachen. Was dann definitiv stattfindet und was ausfällt wird in der Tagespresse zu lesen sein. Auch der neue Dokumentationsband der Rieser Kulturtage 2018 soll in der nächsten Woche druckfertig sein und wird an die Vereinsmitglieder verschickt. (pm)



Nördlinger Tafel und Kleiderladen geschlossen

Viele Tafeln in Deutschland haben bereits vergangene Woche ihren Betrieb eingestellt. Die Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Donau-Ries wurde auch für das Nördlinger CaDW, Nördlinger Tafel und Kleiderladen zunehmend zur Herausforderung.

Nun wird das Nördlinger CaDW vorrübergehend geschlossen. Die Schließung dient dem Schutz sowohl der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, als auch der Kunden. Die vorerst letzte Ausgabe fand am Dienstag, 17 März statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wird ausdrücklich darum gebeten, vorerst keine gebrauchte Kleidung für den Kleiderladen anzuliefern. Wann das CaDW Nördlingen wieder öffnet, ist zu gegebener Zeit den Aushängen vor Ort und den entsprechenden Veröffentlichungen zu entnehmen. Branko Schäpers für den Caritasverband Donau-Ries und Johannes Beck für die Diakonie Donau-Ries bitten um Verständnis für diese Maßnahmen und danken allen Ehrenamtlichen, die noch bis Dienstag im Einsatz waren.

Appell der Einzelhändler in Nördlingen

Der Stadtmarketingverein "Nördlingen ist's wert" informiert: Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen wird, wie bereits alle städtischen Verwaltungsgebäude, die Geschäftsstelle des Stadtmarketingverein Nördlingen ist’s wert bis auf Weiteres geschlossen.

Ein Appell der Einzelhändler: Leider müssen ab Mittwoch viele Geschäfte schließen. Von dieser Schließung hängen Existenzen ab. Wir möchten unsere Kunden bitten, auch wenn sie die nächste Zeit viel zu Hause sind, kauft nicht Online. Wartet bis die Einzelhändler und regionale Geschäfte wieder öffnen und helft uns danach durch Eure Einkäufe diese Krise zu bewältigen.

Informationen der Tierarztpraxen

Tierarztpraxen gehören zu systemrelevanten Einrichtungen und bleiben geöffnet. Die medizinische Versorgung kranker Tiere ist vorerst gesichert. Es gibt diverse Empfehlungen der Tierärztekammern und Verbände im Umgang mit der Corona- Krise . Sofern umsetzbar, werden sie beherzigt und in den Praxisablauf mit einbezogen um die Ansteckungsgefahr für Personal und Tierhalter zu minimieren.



Schul- und Kitaschließungen im Ostalbkreis

Die Gemeinde Riesbürg schließt Kindergärten und Schulen ab Montag, 16. März. Es wird eine Notfallbetreuung für Kinder deren Eltern in sogenannten „systemrelevanten Berufen“ tätig sind, eingerichtet. Systemrelevante Berufe sind der Bereich Medizin, Pflege, Rettungsdienst, Feuerwehr sowie öffentliche Daseinsvorsorge. Bei Fragen wenden Sie sich bitte am Montag, 16. März (ab 8 Uhr) an die jeweilige Einrichtung: Kindergarten St. Josef , Utzmemmingen: (Telefon 09081/6392) Kindergarten Pflaumloch: (Telefon 09081/24227)

Das Kultusministerium hat angeordnet, dass ab Dienstag, 17. März, die Schulen geschlossen werden. Im Ostalbkreis können die Schulen bereits ab Montag, 16. März 2020 geschlossen werden, wenn entsprechende organisatorische Hinweise bezüglich Lerninhalt und Aufgaben bereits am Freitag weitergegeben wurden. Da diese Maßnahmen an der Schule erfolgt sind, wird die Grundschule Riesbürg bereits ab Montag, 16. März den Unterrichtsbetrieb einstellen. Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für Kinder, deren Eltern in einem „systemrelevanten Beruf“ (s.o.) tätig sind, wird ebenfalls gewährleistet. Wenden Sie sich hierzu bitte am Montag, 16. März, an das jeweilige Schulsekretariat. Grundschule Utzmemmingen: Tel. 09081/5880, Grundschule Pflaumloch: Telefon 09081/3388 Auch die Schulkindbetreuung der Gemeinde ist ab Montag, 16. März eingestellt.

Das Rathaus in Riesbürg ist ab dem 16. März geschlossen. Die Verwaltung ist aber telefonisch und per E-Mail wie bisher erreichbar und zu den üblichen Zeiten besetzt. In dringenden Fällen können persönliche Termine vereinbart werden.

Absage von Gottesdiensten der Evangelischen Kirchengemeinde in Riesbürg : Wie viele andere Landeskirchen und Diözesen hat auch die Württembergische Landeskirche die dringende Empfehlung an die Gemeinden weitergegeben, ab sofort auf alle Gottesdienste zu verzichten. Die Evangelische Kirchengemeinde am Ries folgt dieser Empfehlung. Ab sofort entfallen somit die Gottesdienste.

In Bopfingen sind sämtliche Schulen, Kindertagesstätten, Gemeindehäuser, Hallen, das Hallenbad und die städtische Musikschule geschlossen. Das teilt der Leiter des Bopfinger Hauptamts mit. Für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen, deren Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, werden Notbetreuungen vom 16. März bis 19 April in den jeweiligen Schulen geschaffen. Sollte eine Notbetreuung in den Kitas nötig sein, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Kindergarten vor Ort oder an Frau Gerner (Tel. 801-20 / m.gerner@bopfingen.de) von der Stadtverwaltung Bopfingen .

Finanzamt Nördlingen und Donauwörth : Publikumsverkehr in Servicezentren ab 18. März bis einschließlich 19. April ausgesetzt. Der Publikumsverkehr in den Servicezentren in Nördlingen und Donauwörth wird ab 18. März bis einschließlich 19. April vorübergehend vorsorglich eingestellt. Leider ist dieser Schritt nötig als Maßnahme gegen die weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus. In dieser besonderen Situation bitte ich um das Verständnis aller Bürgerinnen und Bürger, erklärte der Leiter des Finanzamts, Konrad Weiß . Die Steuerverwaltung ist und bleibt aber voll funktionsfähig. Der Service der Finanzämter bleibt weiterhin gewährleistet. Der Kontakt zu den Finanzämtern ist für die Bürgerinnen und Bürger weiter über verschiedene Wege möglich, z. B.: Telefon, Schriftlich per Post oder durch den Einwurf von Steuererklärungen und Anträgen in den Briefkasten des Finanzamts,Via E-Mail (unter Abwägung der Sicherheitsrisiken). Über das umfassende Onlineangebot der Steuerverwaltung www.elster.de. Über das Portal kann z.B. schnell und einfach die Steuererklärung abgegeben oder eine elektronische Nachricht (z. B. Fristverlängerungen, Einsprüche) an die Finanzämter versandt werden. Die telefonische Vereinbarung eines persönlichen Termins mit dem jeweiligen Sachbearbeiter bleibt weiterhin möglich. Außerdem stellt die bayerische Steuerverwaltung auch online viele Informationen zu steuerlichen Themen sowie diverse Formulare zum Download auf den Internetseiten der Finanzämter (www.finanzamt.bayern.de) zur Verfügung.“

Jobcenter und Arbeitsagenturen

Jobcenter und Arbeitsagenturen arbeiten weiter – auch wenn die Türen geschlossen sind. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter haben weitere lokale Rufnummern eingerichtet, da aufgrund des erhöhten Anrufaufkommens die Telefonleitungen überlastet sind.

für Arbeitnehmer 0906 788 333



für Arbeitgeber 0800 4 5555 20



Jobcenter Donau-Ries 0906 788 770







Veranstaltungen im Landkreis Donau-Ries und im Ostalbkreis abgesagt

Die Stadt Nördlingen schließt ab Montag, 16. März, das Städtische Hallenbad in Nördlingen

Seniorenbeirat Nördlingen Das geplante Fahrsicherheitstraining mit dem eigenen Auto der Verkehrswacht Nördlingen am 4. April sowie am 25. April 2020 sowie das Fahrradsicherheitstraining werden wegen Corona bis auf weiteres abgesagt. Die bestehenden Listen werden aufbewahrt.

Gemeindehaus Oettingen : Geplante Gesprächskreis für trauernde Angehörige wegen der Corona-Pandemie entfällt.

St.-Anna-Förderverein Oettingen : Die Mitgliederversammlung am 24. März ist abgesagt und wird verschoben.

Offener Gesprächskreis für Trauernde: Auf Grund der aktuellen Gegebenheiten findet im April kein offener Gesprächskreis für Trauernde in Möttingen statt. Telefonisch sind sie erreichbar unter 0906/7001641

Wie das Kulturforum Nördlingen mitteilt, fällt wegen der Corona Krise das Konzert mit Vano Bamberger & Band am Sonntag den 29. März aus.

Rieskratermuseum: Vereinssitzungen und Veranstaltungen, wie der Impaktdialog 2020 am 30. und 31. Mai, finden nicht statt. Eine Festschrift soll dennoch herausgegeben werden.

Lobpreisgottesdienst am 19.3 und Abend der Versöhnung am 26. März in Minderoffingen

Im Oettinger Rathaus findet keine offizielle Präsentation der Wahlergebnisse im Foyer statt. Wahlleiter Günther Schwab teilt mit: „Wir bitten dies auch zum Schutz der Wahlhelfer zu beachten.“



Bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung Donau-Ries : Kreisversammlung am 22. März entfällt ersatzlos. Die nächste BKV-Kreisversammlung findet im März 2021 in Altisheim /Leitheim statt.



Die Sektion Nördlingen des DAV sagt folgende Veranstaltungen ab: Die Wanderung am Mittwoch, 18. März, „Rund um Untermagerbein“, die Jahreshauputversammlung am Freitag, 20. März und denn Kaffeetreff am Donnerstag, 26. März.



In Unterschneidheim findet das Frühlingsfest am 21. März mit Anton Gälle und der Scherzachtaler Blasmusik nicht statt.



Die Literaturlesung mit Romy Hausmann der Kunst- und Kulturinitiative Oettingen am 21. März wird verschobene. Selbes gilt für die Rolling-Stones-Party am 18. April.

Auf Grund der aktuellen Entwicklung wird der Verein Kraterkultur Megesheim den 16. Rieser Starkbieranstich, der am 21. und 22. März stattgefunden hätte, verschieben. Neue Termine sind der 2. und 3. Mai. Im Programm dann mit ihrer Premiere die „Zwoi Riaser im Himmel“ und D´Housemusi, sowie die Megesheimer Dorfmusikanten. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Sollten Karten zurückgegeben werden müssen, kann dies ab dem 18.03.2020 an den Vorverkaufsstellen, an denen die Karten erworben wurden, getan werden. Die geplante Jahreshauptversammlung des Vereins wird abgesagt. Neuer Termin wird bekannt gegeben. Für weitere Informationen bittet der Verein um Kontaktaufnahme per E-Mail unter: kraterkultur@tonline.de.

Die Passionsspiele in Dirgenheim werden auf den 6. bis 8. November verschoben. Tickets behalten ihre Gültigkeit, teilt die Passionsspielgruppe mit.

Die VHS Oettingen hat den Kursbetrieb bis zu den Osterferien unterbrochen.

Die Gemeindegottesdienste in der Abteikirche Neresheim sonntags um 8.30 Uhr fallen für einige Wochen aus. Am Ostersonntag , 12. April, wird der Knabenchor nicht in der Vesper um 15 Uhr singen. Pater Albert hofft allerdings, am Dienstag, 21. April, wieder mit den Chorproben beginnen zu können.

Die Pfarrgemeinschaft St. Sebastian in Oettingen hat die Gottesdienste bis auf Weiteres abgesagt. Das gilt für die gesamte Pfarreiengemeinschaft Oettingen mit Ehingen , Belzheim, Dornstadt , Laub, Munningen und Wechingen . Beerdigungen werden nur noch im Freien abgehalten. Stadtpfarrer Manz teilt mit: "Die Absage von Taufen, Hochzeiten und Beichtgelegenheiten versteht sich nach wie vor von selbst." Gleichzeitig gilt werden alle kirchlichen Veranstaltungen abgesagt.

Der für Freitag, 3. April, geplante Besinnungstag mit Pallottinerpater Alois Mäntele im Wallfahrtsheim Maria Brünnlein muss wegen den aktuellen Folgen von Covid 19 entfallen.

Der TSV Oettingen stellt seinen Trainingsbetrieb ein.

Die Jahreshauptversammlung der katholischen Landvolkgemeinschaft am Dienstag, 17. März, in Fremdingen , wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Proben der Chorgemeinschaft Nördlingen entfallen voraussichtlich bis zu den Oster-Ferien.

Die Rieser Musikschule stellt den Unterricht bis einschließlich 19. April ein. Die Lehrer der Rieser Musikschule werden den ausgefallenen Unterricht im Laufe dieses Schuljahres nachholen. Die Organisation für den Nachholunterricht übernimmt die jeweilige Lehrkraft selbst und wird zu gegebener Zeit ihren Schülern die Ersatz-Unterrichtstermine mitteilen.

Geselliges Tanzen 50 Plus in der Spitalmühle in Nördlingen : Termine für 17. und 24. März abgesagt.

Der Stammtisch der Kolpingsfamilie am 19. März im Sixenbräustüble in Nördlingen fällt aus gegebenen Umständen aus. Die Mitgliederversammlung am 27. März wird bis auf Weiteres verschoben.

Das Starkbierfest der Feuerwehr und des Obst- und Gartenbauvereins Ebermergen (21. März) ist abgesagt.

Deutscher Alpenverein , Sektion Donauwörth : Schließung der Kletterhalle, vorzeitige Beendigung der Ski- und Fitnessgymnastik in der Sporthalle im Stauferpark, Einstellung des Alpenvereins-Basketballs donnerstags in der Turnhalle Mangoldschule.

Die Singstunde des Heimat-Chores Donau-Ries (17. März, ebenso alle Folgetermine bis voraussichtlich 20. April) entfällt.

Die Treffen der Krebs-Selbst-Hilfe-Gruppe im Landkreis finden bis auf Weiteres nicht mehr statt, bitte den telefonischen Kontakt unter 09099/1513 nutzen.

Die Mitgliederversammlung des Krankenpflegevereins Kaisheim (21. März) entfällt, ebenso entfällt die Seniorengymnastik. Zudem wird der Kurs „Beckenbodengymnastik“ am 19. März (letzter Kurstag) abgesagt.

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Kleinkunstbrauerei Thaddäus findet nicht am 19. März statt.

Das Training der Turnabteilung des TSV Harburg ist bis aus Weiteres eingestellt.

Junge Philharmonie Ostwürttemberg : Absage der Konzerte für das Frühjahrsprojekt. Aufgrund der derzeitigen Situation müssen wir leider unsere Konzerte des Frühjahrsprojektes absagen. Dies betrifft Termine bis Ende April. Bereits gekaufte Tickets können bei allen bekannten Vorverkaufsstellen storniert werden.