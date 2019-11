20:15 Uhr

Rieser begeistert mit seinem Kurzfilm auf Filmfestival

Der Nördlinger Dominik Seemann war schon immer kreativ. Jetzt hat er die Videografika-Trophäe erhalten. Das ist sein nächstes Projekt

Von Ronald Hummel

Der 27-jährige Mediengestalter und Filmemacher Dominik Seemann aus Nördlingen bahnte sich seinen Weg immer schon durch einen Dschungel vieler Möglichkeiten: Seit jeher fand er Gefallen an jeglicher künstlerischer Aktivität, malte, zeichnete, mochte Filme, fotografierte. Nach dem Abitur in Nördlingen spürte er den fast schon sprichwörtlichen Drang zu „irgendwas mit Medien“.

Studium im Schwarzwald

Da erwies sich die Struktur des Studienganges Medienkonzeption in Furtwangen im Schwarzwald als genau richtig: Das Grundstudium beinhaltete eine breite Übersicht zu Marketing, Konzeption, Programmierung, Typografie oder Film. Film gefiel ihm am besten – also legte Seemann im Hauptstudium den Schwerpunkt darauf, führte Regie in der Webserie „Seventyeight“, arbeitete als Kameraassistent, Kameramann, Cutter und Konzeptor.

2015 schloss er dann seinen Bachelor of Arts ab, 2016 gründete er in Nürnberg die Firma „Film Azur“, im Jahr darauf „Azur Produktion“. Letztere ist wirtschaftlich ausgerichtet, er produziert hier als Mediengestalter unter anderem Image- und Werbefilme für Kunden. „Film Azur“ hingegen ist von reinem Idealismus getragen von einer losen Gemeinschaft aus Filmbegeisterten, die aus reiner Leidenschaft ihre Vorstellungen realisieren. So entstand auch 2017/18 der Kurzfilm „Weiße Kugel“ – eine düstere Zukunftsvision, in der Regierungen über Leben und Tod entscheiden, wobei schwarze und weiße Kugeln eine zentrale Rolle spielen.

Bester Film unter 36 Bewerbern

Dominik Seemann zeigte den Film auf etlichen Festivals – er weiß, dass Filmstudios dort ihre Scouts hinschicken, um Talente für größere Produktionen auszuspähen. Auf dem Filmfestival „Videografika“ des Landesverbandes der Film-Autoren Baden-Württemberg in Winterbach begeisterte Seemann mit seiner sechsminütigen Gesellschafts-Vision und holte die Trophäe als bester Film unter 36 Bewerbern.

„Videografika reicht den Film nächstes Jahr weiter an die nächste Instanz, ein Festival für Filmemacher aus ganz Deutschland“, sagt Seemann. Er selbst will das Werk in Englisch synchronisieren, um ein internationales Publikum zu erreichen. Bei allem Erfolg ist „Weiße Kugel“ für ihn nur ein Zwischenschritt auf seinem kreativen Weg: „Es ist eine ziemlich düstere Geschichte, ich will aber künftig Filme machen, die zum Positiven motivieren und so zu einem besseren Leben führen können.“ Ein entsprechendes Drehbuch hat er schon in Arbeit – darin geht es um einen „verlorenen Sohn“ auf der kriminellen Schiene, der sich jemandem mit gutem Einfluss öffnet und helfen lässt. Gesellschaftliche Themen aus den Medien will er in Familien widerspiegeln und gleichzeitig vom Nimbus der schlechten Nachrichten befreien. „Dabei soll aber nicht der Zaunpfahl agieren“, betont er. Wie auch immer es weiterläuft, eines ist ihm und dem Kreis der Filmbegeisterten wichtig: „Den freiheitlichen Charakter unserer Arbeit wollen wir unbedingt beibehalten.“

