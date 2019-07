vor 30 Min.

Rieser im Vorstand der Handwerkskammer

Werner Luther und Gerhard Feldmeier sind im Gremium. Zwei Nördlinger werden auf der Vollversammlung ausgezeichnet

Auf der Vollversammlung der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) haben auch die Neuwahlen der Gremien stattgefunden. Zwei Vorstände kommen einer Pressemitteilung zufolge aus der Region:

Der Bauunternehmer Werner Luther aus Nördlingen ist seit 2009 Vorstandsmitglied der Handwerkskammer für Schwaben und wurde somit zum dritten Mal gewählt. Der 60-jährige ist Geschäftsführer der Firma Eigner Bauunternehmung in Nördlingen. Er möchte besonders die Jugend im Bereich der beruflichen Bildung fördern, um ihr eine Chance und Perspektive für die Zukunft zu geben, sowie das Image des Handwerks verbessern. Seit 1999 ist der studierte Bauingenieur (TU München) Obermeister der Bauinnung Donau-Ries und seit 2014 Kreishandwerksmeister für Nordschwaben. Engagement zeigte Luther der Mitteilung zufolge als Experte bei den World Skills, der Berufsweltmeisterschaft, wo er das deutsche Team der Beton- und Stahlbetonbauer trainierte und coachte.

Gerhard Feldmeier aus Pfäfflingen ist sehr erfahren im handwerklichen Ehrenamt. Der 64-jährige Landmaschinenmechanikermeister ist Inhaber der Gerhard Feldmeier Landtechnik in Pfäfflingen und beschäftigt in seinem Unternehmen, das seit 1980 besteht, fünf Mitarbeiter. Feldmeier hat in den Gremien des Handwerks verschiedene Ämter inne. So ist er seit 1996 Obermeister der Innung für Land-/Baumaschinentechnik Nordschwaben. Der Vollversammlung der HWK Schwaben gehört er seit 1999 an und ist in dieser Funktion auch Mitglied des Berufsbildungs-, des Rechnungsprüfungs- und des Gesellenprüfungsausschusses.

Zudem hat die Handwerkskammer Vollversammlungsmitglieder für ihr Engagement für das Handwerk ausgezeichnet. Darunter waren auch Bestatter Marinko Rikanovic und Damen- und Herrenschneidermeisterin Uschi Rothgang. Beide kommen aus Nördlingen. Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK, sprach den Mitgliedern des zentralen Entscheidungsorgans seinen Dank aus und würdigte ihren Einsatz nicht nur in der Vollversammlung sondern auch in anderen ehrenamtlichen Positionen. (pm)

