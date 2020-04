vor 17 Min.

Rieser mit Atemproblemen erhält nach Corona-Test drei Wochen lang kein Ergebnis

Plus Der 47-Jährige wies nach einer Dienstreise in einem Risikogebiet Symptome auf. Am 19. März wurde er auf das Coronavirus getestet. Erst jetzt erhielt er eine Auskunft

Von Philipp Wehrmann

Wochen der Ungewissheit liegen hinter einem Rieser, der Mitte März von einer Dienstreise in Südfrankreich zurückgekehrt war. Schon auf der Rückreise ging es ihm nicht gut, erzählt der 47-Jährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, am Telefon. Immer wieder bekam er schwer Luft. Er wandte sich an die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), die einen Arzt aus dem Raum Günzburg zu ihm schickte. Im Ries angekommen, nahm der einen Abstrich und verschwand wieder.

An seinen Arbeitsplatz in Donauwörth kann der Mann seither nicht mehr – obwohl der Test bereits am 17. März stattfand. Der erste Tag verging, der zweite, der dritte: kein Ergebnis. Er rief beim Landratsamt an. Die Amtsärztin habe sich persönlich bei ihm gemeldet und ihm gesagt, dass ihm keine Quarantäne angeordnet worden sei, er sich aber krankschreiben lassen könne. Das Ergebnis aber müsse der KVB mitteilen. Als er dort anfragte, erhielt er keine Auskunft. Nach wie vor bekommt er regelmäßig schlecht Luft. „Ich will endlich Gewissheit. Wenn mein Ergebnis verschwunden ist, dann will ich einen neuen Test“, sagt der Mann. Er habe sich selbst in Quarantäne begeben und schirme sich von Familienmitgliedern ab. Doch das wolle er nicht ewig tun. KVB nahm rund 40.000 Abstriche Unsere Redakion fragt bei der KVB an. Die teilt mit, sie könne nur allgemein Stellung nehmen. Sie werde den Rieser allerdings persönlich informieren. Positive Ergebnisse teile das Gesundheitsamt mit. Dieses ermittele auch Kontaktpersonen und gebe Handlungsanweisungen. Negative Testergebnisse teile die KVB mit. Ursprünglich seien fünf bis sieben Tage bis zur Mitteilung anvisiert gewesen. In manchen Fällen habe man erst nach acht Tagen einen Befund erhalten. In fünf bis sieben Prozent aller bayernweiten Testungen seien die Patienten auch nach mehrmaligen Versuchen nicht erreichbar. Die Probleme lägen in der schieren Zahl der Patienten, die abgestrichen und informiert werden müssten: Zwischen 2. März und vergangenem Dienstag habe die KVB 43080 Abstriche durchgeführt. Nur rund neun Prozent der Tests seien positiv ausgefallen, deshalb musste man 39000 Personen informieren. Vom Landratsamt Donau-Ries, das bei einem positiven Ergebnis zuständig wäre, heißt es auf Anfrage, der Rückmeldezeitraum sei stark abhängig vom Meldeweg und vom beauftragten Labor. In der Regel habe die Wartezeit zwischen drei und acht Tage betragen, wenn das Landratsamt selbst getestet habe – in diesem Fall war es die KVB. Sei eine Testung außerhalb erfolgt, unterschieden sich die Meldelatenzen erheblich. Es sei phasenweise öfter zu Wartezeiten gekommen, die die Behörde auf den raschen Anstieg der Infektionszahlen und die noch nicht vollständig etablierten Kommunikations- und Meldewege zurückgeführt habe. Zudem habe man auch mit der Problematik von fehlerhaften Angaben der Patienten zu kämpfen. beispielsweise verzögere sich eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt, wenn die genannte Adresse nicht der Meldeadresse entspreche. Am Donnerstag erhielt er doch noch sein Ergebnis Am Donnerstag erhielt der Rieser schließlich doch noch sein Ergebnis. Die KVB hatte unsere Redaktion gebeten, ihm eine Mailadresse des zuständigen Ansprechpartners mitzuteilen. Der meldete sich dann telefonisch bei dem 47-Jährigen, wie er unserer Redaktion später mitteilte. „Der Herr hat mir erzählt, dass er sämtliche Labore abtelefoniert hat, in welche sie Proben geschickt haben.“ Letztendlich habe er das richtige ausfindig gemacht. „Auch ein Ergebnis habe ich jetzt über das Telefonat erfahren, was zum guten Glück negativ war.“ Der KVB-Mitarbeiter habe sich vielmals bei ihm entschuldigt und ihm versichert, dass es ihnen nicht bekannt war, dass er schon so lange warte. Mit den neuen Testzentren solle so etwas nicht mehr vorkommen, habe er ihm gesagt. Nach drei Wochen habe er endlich Gewissheit. Lesen Sie mehr zum Coronavirus: Diese 27-jährige Rieserin leitet die Nördlinger Intensivstation in der Corona-Pandemie Weitere Corona-Fälle im Bissinger Seniorenheim Coronavirus: Die meisten Fälle im Landkreis verlaufen eher mild

