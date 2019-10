vor 1 Min.

Rieser wird betrogen: Urlaub in Jugendherberge statt Luxusapartment

Ein Mann aus dem Ries wollte Urlaub in Dublin in einem Luxusapartment machen. Doch als er dort ankam, bekam er nur ein Zimmer in einer Jugendherberge.

Ein Rieser ist bei seiner Urlaubsbuchung betrogen worden. Der Mann buchte eine Ferienwohnung in Dublin im Internet. Vor Ort stellte der Urlauber fest, dass er – statt wie beschrieben in einem Luxusapartment – nur in einer Jugendherberge wohnte.

Mittels einer Betrugswebsite und einer gefälschten Rechnung erfolgte nach Polizeiangaben die Abzocke eines Reisepreises von mehreren tausend Euro. Das Geld soll auf einem spanischen Konto gelandet sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pm)

