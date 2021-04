Rieskraterproben geben neuen Ansatz für die Marsforschung der NASA

Plus Neue Erkenntnisse zum Rieskrater sollen die Forschung auf dem Mars vorantreiben. Wo die Wissenschaft zwischen den Orten Parallelen zieht und was der Mars-Rover damit zu tun hat.

Mehrere Millionen Kilometer von der Erde entfernt zieht der Mars seine Kreise um die Sonne. Im Februar landete der fünfte Mars-Rover „Perseverance“ im Marskrater Jerezo, um dort Gesteins- und Bodenproben zu nehmen. Während der NASA-Roboter auf dem fernen Planeten Daten sammelt, gab es Anfang April im Ries eine Entdeckung, die bei der Auswertung dieser Daten weitere Rückschlüsse auf die Entwicklungsgeschichte des Mars geben soll. Der hiesige Krater wird bereits mehrere Jahre von Geologen und Planetologen als Vergleichsbeispiel für Marskrater genutzt.

Gernot Arp, Doktor der Geologie an der Georg-August-Universität in Göttingen, sagt: „Beim Rieskrater handelt es sich um einen Einschlag, der in eine wasserreiche Landschaft erfolgt ist, so entstanden auch die Krater auf dem Mars.“ Angestoßen wurde die Marsforschung im Ries vor zehn Jahren durch den Planetologen Jim Head III, der für die derzeitige Mars-Mission den Jerezo-Kratersee als Landeplatz vorangetrieben hat.

NASA-Planetologe gab Ansatz für die Rieskratervergleich

Arp wurde damals von dem Planetologen überzeugt, dass die Beschaffenheit des Rieskraters für das Verständnis von Kraterablagerungen auf dem Mars von Interesse ist. Der Rieskrater ist seitdem einer von mehreren Mars-Analogue-Sites. Das sind Orte auf der Erde mit ähnlichen ökologischen, geologischen oder biologischen Bedingungen, die es auf dem Mars gab oder gibt. Erkenntnisse aus dem Ries sollen unter anderem Rückschlüsse auf potenzielles Leben geben.

Nun wäre es nicht so, dass ständig im Rieskrater Bohrungen durchgeführt werden, sagt Arp. Tatsächlich sei es wie so häufig in der Wissenschaft eine zufällige Entdeckung gewesen, die Geologen im Ries machten. Bei dem Bau einer Straßenunterführung wurde in Bodenproben eine Ascheschicht entdeckt. In einer von sechs folgenden Flachbohrungen wurde diese Segmentschicht ebenfalls gefunden und in einer alten Tiefenbohrung von 1973. Die Ascheschicht befand sich dabei jedes Mal in unterschiedlicher Tiefe und wurde einem ungarischen Vulkan zugeordnet, der vor rund 14 Millionen Jahren ausgebrochen ist.

Erkenntnisse geben Anhaltspunkte für die Mars-Rover Daten

Für die Marsforschung sei eben die Tatsache der unterschiedlichen Positionen der Ascheschicht interessant. „Mit den Bohrungsergebnissen kann grob ein Zeitraum festgehalten werden, wie die Segmente innerhalb des Kraters nachgesackt sind und die Schichten sich abgesetzt haben“, erklärt der Geologe. Während am Kraterrand die Asche in den oberen Erdschichten nachzuweisen war, fanden sich die Vulkansegmente in einer Bohrung aus dem Kraterzentrum in 220 Meter Tiefe. Diese unterschiedlichen Lagerungsverhältnisse seien ein neuer Erklärungsansatz, um die Schichtverstellungen in Kratern auf dem Mars besser erklären zu können.

Das Ziel sei dabei, mehr über die Wasserverhältnisse auf dem Mars in Erfahrung zu bringen. „Wie war das Klima auf dem frühen Mars? Haben sich in den Marskratern länger Seen gehalten oder waren diese nur von kurzer Dauer?“, konkretisiert Arp die Fragestellung der Wissenschaftler. Auf dem Mars gibt es mehr als 400 fossile Seen in Einschlagskratern. Der Jerezo-Krater wird vom Rover „Perseverance“ vor allem im Hinblick auf seine Seeablagerungen und ehemaliges Leben untersucht.

Erde des Nördlinger Ries gibt Informationen über die Entwicklung des Mars

Sollte sich herausstellen, dass sich in den Marskratern ähnliche oder gleiche Sackungsverhältnisse wie im Rieskrater abspielen, dann ließe das auf eine lange feuchte und warme Phase des Mars zurückschließen und eventuell auch auf potenzielles Leben, sagt Arp. Umgekehrt könnte es den Hinweis auf kurze feuchte Klimaphasen geben, wenn keine ähnlichen Sackungserscheinungen nachgewiesen werden. Unabhängig von dem Ergebnis „liefert das Nördlinger Ries einen kleinen Baustein für das Verständnis der Klimaentwicklung auf dem Mars“

Verfolgen Sie den Rover: https://mars.nasa.gov/mars2020/

Lesen Sie auch: