15:11 Uhr

Robert Habeck kommt nach Nördlingen

Bürger können am 1. Februar ihre Fragen an den Bundesvorsitzenden der Grünen stellen.

Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, kommt am Samstag, 1. Februar, nach Nördlingen. Er wird ab 17.30 Uhr zusammen mit der Landesvorsitzenden der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, im Klösterle auftreten. Habeck führt laut einer Pressemitteilung seit zwei Jahren gemeinsam mit Annalena Baerbock die Bundesgrünen. Der grüne Kreis- und Stadtrat Wolfgang Goschenhofer zeigt sich hocherfreut über Habecks Zusage: „Robert Habeck verkörpert authentisch eine neue Generation bei uns Grünen. Wir wollen die Herausforderungen der Zukunft mutig, leidenschaftlich und optimistisch meistern. Für mich ist es eine Ehre, dass der Bundesvorsitzende mich und unseren Kommunalwahlkampf aktiv vor Ort unterstützt.“

Habeck trete in direkten Kontakt mit den Nördlingern, so die Pressemitteilung weiter. Beim sogenannten Town-Hall-Format – eine Art Bürgerversammlung – steht das Gespräch und der gegenseitige Austausch im Vordergrund. Bürger können ihre Fragen direkt an Habeck stellen. Anschließend freuen sich OB-Kandidat Wolfgang Goschenhofer und sein Stadtrats-Team auf gute Gespräche.

Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. (pm)

