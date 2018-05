Rollerfahrer wird bei Unfall verletzt

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin übersieht den Mann. Er stürzt auf die Fahrbahn.

Bei einem Unfall am Sonntagabend ist ein 58 Jahre alter Rollerfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt eine 52-jährige Autofahrerin auf der Christian-Ewig-Straße in Nördlingen hinter einem Wohnmobil an und wollte anschließend an der Einmündung in die Goethestraße wenden. Dabei übersah sie einen nachfolgenden Rollerfahrer, der gerade an ihrem Auto vorbeifuhr. Es kam zu einem Streifzusammenstoß. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. (pm)