14:04 Uhr

Romantische Geste für die Freundin: Ein Herz im Kornfeld

Zwischen Holheim und Herkheim hat ein 24-Jähriger für seine Freundin ein Herz ins Feld gezeichnet.

Wenn zwei Menschen verliebt sind, dann scheint die Welt um sie rosarot. Man bemüht sich um den Anderen, ist aufmerksam und macht sich kleine Geschenke. Etwas Größeres hat dagegen Sabrina Beck aus Holheim bekommen. Sie konnte sich jüngst über ein großes Herz im Kornfeld freuen – was für eine Überraschung.

Am vergangenen Donnerstag bekam sie einen Anruf von ihrem Freund, schildert die junge Frau: „Er hat gemeint, ich soll mal Richtung Herkheim fahren, ob ich da was sehe.“ Auf einem Feld zwischen Holheim und Herkheim entdeckte sie dann das Herz. „Ich hab mich mega gefreut und gedacht, so etwas bekommt nicht jeder“, sagt Sabrina Beck über die romantische Aktion.

Die Idee für das Herz im Feld kam Kießling spontan

Das Pärchen ist erst seit Kurzem zusammen, seit drei Wochen. Begonnen hat die Liebesgeschichte des Paars auf der Internet-Plattform Instagram. „Auf Instagram folgten wir uns schon länger. Ich hatte mir ein neues Dirndl gekauft und habe das dort gepostet“, sagt die Holheimerin. Das sah dann auch Marco Kießling. „Ich bin ein bisschen bei Instagram rumgesurft und da ist mir ihr Bild aufgefallen. Ich habe sie angeschrieben und so sind wir dann in Kontakt gekommen“, sagt der Mann aus Baldingen. Die beiden schrieben einander, lernten sich besser kennen, es knisterte und funkte zwischen ihnen: nun sind die zwei ein Paar.

Die Idee für seine Herzensdame kam Marco Kießling „ganz spontan“. Bereits vor zwei Jahren hat er etwas Ähnliches schon mal gemacht. „Da hatte ich an einem Sonntag was Kleines in ein Feld reingemacht und das mit der Drohne aufgenommen. Ich hatte damals keine Freundin, ich hab das für die Leute gemacht, die drüber geflogen sind. Das war auch spontan“, sagt der 24-Jährige.

Spontan war schließlich auch die Aktion mit dem Herz im Feld. Mit einem Traktor und einem Grubber, einem Gerät zur Bodenbearbeitung, ließ er das Herz im Feld entstehen. Mittlerweile ist das Feld leider abgemäht, das Herz sei nur Donnerstag und Freitagmorgen zu sehen gewesen. Er schätzt, dass das Herz auf einer Fläche von 100 mal 100 Metern zu sehen war. Doch seine Freundin hat das Herz im Kornfeld mit einem Foto festgehalten. Für Sabrina Beck ist das noch schöner als ein bekannter Frühjahrsbrauch der Verliebten: „Das ist besser als jeder Maibaum, da war ich sehr stolz drauf.“ Auch ihr Freund findet: „Das kann nicht jeder machen.“ Am Dienstag wird Sabrina Beck 21 Jahre alt. Ein romantisches Geschenk hat sie bereits bekommen.

