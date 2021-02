vor 22 Min.

Rotlicht missachtet: Zusammenstoß zweier Autos in Nördlingen

In Nördlingen kam es an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. (Symbolbild)

In Nördlingen missachtet ein Autofahrer eine Ampelanlage und verursacht einen Unfall. Wie hoch der Schaden ist.

In Nördlingen ist es am Samstag aufgrund der Missachtung einer Ampelanlage zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht kurz nach 16 Uhr an der Kreuzung der Augsburger Straße und der Krankenhausstraße.

Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Krankenhausstraße in Richtung Augsburger Straße und fuhr dabei bei Rotlicht über die Kreuzung. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-Jährigen, welcher von Möttingen kommend die Augsburger Straße stadteinwärts befuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen