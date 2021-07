Mehrere Leichtverletzte nach Autounfall

Bei einem Autounfall bei Rudelstetten werden am Samstag mehrere Personen leicht verletzt.

Mehrere Personen sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Rudelstetten leicht verletzt worden. Am Vormittag, gegen 9.10 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger aus dem Zentralries auf der Ortsverbindung von Muttenau in Richtung Rudelstetten. An der Kreuzung der Staatsstraße übersah er laut Polizeibericht eine 57 Jahre alte Frau aus München, welche auf der bevorrechtigten Strecke aus Richtung Fessenheim in Richtung Wemding fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Die Frau und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. Auch der Mann wurde laut Fessenheimer Feuerwehr leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Dieser beträgt laut Polizei mindestens 15.000 Euro. Die Feuerwehren aus Fessenheim, Rudelstetten und Alerheim übernahmen die Verkehrsregelung. (pm/RN)

